RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Lo cuenta todo!

'Prima' de Josimar confiesa que tuvo una relación íntima con el cantante: "Fue de unas horas"

A través de una entrevista, Verónica González 'la prima' reveló que sí habría tenido un encuentro íntimo con Josimar y le habría contado todo a María Fe Saldaña.

'Prima' de Josimar confiesa que tuvo una relación íntima con el cantante
'Prima' de Josimar confiesa que tuvo una relación íntima con el cantante (Composición Karibeña)
11/08/2025

Desde que Verónica González salió a revelar que no era la 'prima' de Josimar, se ha desatado toda una polémica en la relación del salsero. Ahora, la joven afirmó que sí habría tenido intimidad con el cantante peruano y agrega que decidió contarle todo a detalle durante una llamada a María Fe Saldaña

La 'prima' de Josimar afirma que tuvieron intimidad

Durante el programa 'Ponte en la cola', la joven Verónica González se comunicó con los conductores para contar su verdad. Es así como reafirma que tuvo una relación íntima con Josimar durante su estadía en España. Además, comenta que debido a su forma de actuar del salsero, decidió a guardar pruebas para probar todo. 

"Hemos tenido una relación íntima de pocas horas y hasta nos conocimos, fuimos a un hotel, a su concierto y hubo ese 'feeling', ese coqueteo. Me prometió cosas, me dijo cosas que a mí no me parecieron. 'No, yo tengo que tomar cartas' y empecé a guardar pruebas, actualmente me está acusando de extorsión y no es así", expresa en vivo la venezolana. 

Así mismo, cuenta que Josimar le dijo que estaba soltero y tras ser emitidas las imágenes juntos en España salió a la luz María Fe Saldaña, le reclama. Ante ello, el salsero le dice que le había entendido mal y que solo no había hablado con su pareja durante una semana. 

Flor Ortola da detalles de Suheyn Cipriani tras sus revelaciones en EVDLV: "No tiene vínculo con César Vega"
Lee también

Flor Ortola da detalles de Suheyn Cipriani tras sus revelaciones en EVDLV: "No tiene vínculo con César Vega"

Sobre conversación con María Fe Saldaña

La joven también contó detalles que conversó con María Fe Saldaña durante una llamada realizada el sábado. Una amiga se habría contactado con ella por su Instagram y le pidió su número para que la pareja de Josimar le llamara, concretándose una comunicación de aproximadamente 18 minutos. 

"Me dijo que lo conocía y me creía que obviamente no lo estaba extorsionando (...) Le describí cosas personales de él íntimamente a María Fe. Me pide que no salgan los audios de él conmigo porque van a hablar mal de ella porque es una persona pública. En el audio (de la llamada con Saldaña) sale 'te creo'", expresa la chica durante el programa en vivo.

Durante esta entrevista, la 'prima' de Josimar también comenta que contó a María Fe Saldaña todo lo que habló el cantante sobre ella y su familia. Además, Verónica González agrega que el cantante la invitó para viajar a Milano ya que tendría cuatro días libres entre sus conciertos para que puedan pasarlo juntos. 

Johana Cubillas cuestiona la labor paternal de Juan Ichazo: "No siempre necesitas estar con Macarena y los chicos"
Lee también

Johana Cubillas cuestiona la labor paternal de Juan Ichazo: "No siempre necesitas estar con Macarena y los chicos"

Temas relacionados Josimar María Fe Saldaña prima relación íntima Verónica González

Siga leyendo

Lo Más leído

Samahara pone a la venta su cuenta de TikTok por un sorprendente PRECIO: "Más de 4 millones"

Maria Fe Saldaña y sus dardos tras el nuevo ampay de Josimar en España: "Debí meterte preso"

Andrea San Martín gana juicio por alimentos a Juan Víctor Sánchez: Ordenan pensión de 2 mil soles

Diego Chávarri pide a Onelia que le devuelva el anillo de compromiso: "Lo empeño y me compro otra cosa"

Mujer afirma que hermanos Palao conocían la existencia de su hija con Steve: "Solo Lorelein se acercó una vez"

últimas noticias
Karibeña