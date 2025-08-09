Mujer ampayada con Josimar en España niega ser la 'prima' y lo cuenta todo: "Narcisista y mentiroso"

Hace unos días, Josimar fue captado de la mano con una joven después de una salida nocturna en España. Ante eso, el salsero señaló que era una 'prima' de cariño y pareja de su primo, pero ahora protagonista Verónica González salió a desmentirlo.

Joven llama mentiroso a Josimar

El portal de Instarándula conducido por Samuel Suárez reveló la conversación que tuvo con la joven Verónica González, la mujer con quien fue ampayada el cantante Josimar en España. Es así como la venezolana afirma que se puso en contacto con el peruano desde el año pasado.

La joven venezolana cuenta que vivió en Perú y siguió la carrera del cantante Josimar por sus canciones. Luego se fue a España y cuando él estaba de gira por aquel país subió un video en su concierto, hecho que el artista peruano decidió compartirlo y empezaron a conversar.

"Yo le pregunté si él estaba soltero, hablamos de nuestras relaciones pasadas. De hecho tengo audios de él hablando mal de María Fe, súper comprometedores que a mí no me van a venir con cuentos. Al día siguiente que salió todo, le digo 'tú me dijiste que estabas soltero' y me dice 'no, yo te dije que estaba separado desde hace una semana'", cuenta.

Después la joven cuenta saber que la mentira de ser la 'prima' nadie se lo iba a creer. Por ello, lo confrontó sobre decirle que estaba soltero o separado, pero que no pasaba nada. Supuestamente, la venezolana tendría pruebas de conversaciones y audios con él donde se expresa mal de su pareja y madre de sus últimos hijos.

"A mí no me duele para nada porque no es ni mi novio, ni mi pareja, ni amante, ni nada (...) Si pudiera describirlo en tres palabras sería narcisista, mentiroso y creído. María Fe lo aguantará porque es la víctima perfecta para un narcisista. Es muy mentiroso la verdad, como lo he puesto es mis historias las mentiras siempre salen", agregó.

¿El cantante habló mal de María Fe?

Durante aquella conversación de la venezolana con Samuel Suárez, la joven señala que en más de una ocasión el salsero habló mal de María Fe Saldaña. Así mismo, le confesó que aparentemente Josimar estaba separado de ella por continuos problemas, y habrían estado separados desde hace más de una semana de aquella salida nocturna. La joven Verónica González no dudó en señalar al peruano como mentiroso y narcisista.