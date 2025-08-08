¿Rosángela Espinoza ya estaría planeando tener hijos con su novio chileno Edgard? Esto dijo

La chica reality Rosángela Espinoza se ha convertido en una influencer y participante de 'Esto es Guerra', llamando la atención por sus bromas en el programa. Ahora, la joven se encuentra en medio de una relación amorosa con un empresario chileno y al parecer, ya estaría pensando en formar una familia.

¿Rosángela Espinoza ya quiere ser madre?

Hace unos días, el programa de 'Magaly TV La Firme' reveló el galán misterioso de Rosángela Espinoza. La joven viajó a Chile durante sus vacaciones para pasar tiempo con su novio, ya que mantienen una relación amorosa a distancia. Es así como durante una entrevista tras su regreso al programa reality respondió algunas preguntas.

En el programa 'América Espectáculos', no dudó en consultar a la chica reality sobre su actual novio chileno. Así mismo, afirmó que desea viajar mucho antes de que forme una familia e incluso, recibió algunos consejos de sus compañeras Karen Dejo y Melissa Paredes.

"Por mí, me iría a no sé (¿quieres viajar con tu novio?) Por supuesto, antes de que tenga salga embarazada y tenga bebitos, porque aunque no creas hablé con las hermanastras la vez pasada (Karen Dejo y Melissa Loza) Se dio la oportunidad de conversar y me dijeron, aprovecha mientras no tengas hijos porque después no podrás dormir", expresó.

Ante esta cuestión, el reportero le consultó si cree que Edgard San Martin sería la persona correcta para formar una relación seria y una familia juntos. La joven no quiso poner las manos al fuego por su nueva pareja, pero se vio muy animada por la idea.

"¿El ingeniero sería el padre ideal para tu hijo?", le preguntó el reportero, y Espinoza responde: "No lo sé, eso solo Dios lo sabe (¿Pero cómo lo has visto tú?) Puede ser".

Una relación a distancia con el chileno

Como se anunció hace unos días, se reveló la pareja de Rosángela Espinoza y se trataría del joven empresario Edgard San Martín. Ambos se habrían conocido en la fiesta de Año Nuevo en Tulum. Aunque, ahora estarían llevando una relación a distancia.

"Le estoy pidiendo consejos a Karen Dejo, le digo '¿Cómo lo haces?'. En mi caso es la primera vez que estoy llevando una relación a distancia, como dijo solo Dios y el tiempo sabe", expresó.

Rosángela Espinoza afirma que es la primera vez en tener una relación a distancia, pero estaría enamorada e intentaría todo para que su noviazgo con el chileno Edgard San Martín funcione. Incluso, se animó a comentar sobre la posibilidad de tener hijos en un futuro.