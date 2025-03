Macarena Vélez explica cómo hacía para costear sus lujosos viajes y la verdad detrás de las 'Chicas Tulúm'

Macarena Vélez habló sobre sus comentados viajes de lujo a destinos paradisíacos, entre ellos Tulum. Durante su participación en El Valor de la Verdad, Beto Ortiz le preguntó directamente si fue una 'Chica Tulum'. Ella respondió afirmativamente y el polígrafo determinó que decía la verdad, confirmando así los rumores.

El término 'Chicas Tulum' se hizo popular en la televisión cuando Magaly Medina lo mencionó en referencia a un grupo de modelos que viajaban constantemente a este destino. Según Giancarlo Cosío, la denominación surgió debido a la exposición mediática de Paula Manzanal, Stephanie Valenzuela, Macarena Gastaldo, Jamileth y la propia Vélez, quienes compartían imágenes de sus lujosas experiencias.

Macarena relató que su primer viaje fue con tres amigas. Luego, en enero, Paula Manzanal la invitó nuevamente a Tulum. Ella decidió costear su pasaje, viajó y conoció a más personas en el destino. Pasó una semana y media antes de regresar a Miami, donde decidió quedarse un tiempo antes de volver a Lima.

Posteriormente, regresó a Tulum porque sus amistades habían vuelto al mes siguiente. Vélez destacó que disfrutó cada viaje y que solo se trataba de reuniones entre amigos. Sin embargo, muchas personas comenzaron a especular sobre la verdadera razón detrás de estos viajes frecuentes.

"El primer viaje fue con ellas (tres chicas), y en enero Paula me llama y me dice: '¿Por qué no te vienes a Tulum?'. Yo pagué mi pasaje, me fui y Paula me presentó a sus amigos. La pasamos increíble, estuvimos una semana y media y me regresé nuevamente a Miami. Me quedé allá porque no quería volver a Lima y luego volví a ir a Tulum porque me dijeron que habían vuelto al mes siguiente."