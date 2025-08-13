Melissa Klug habría ganado un juicio a Jefferson Farfán: Esta es la gran suma que deberá pagar

Jefferson Farfán y Melissa Klug han estado en varios juicios de por medio desde hace varios años. En esta ocasión, un programa de televisión ha revelado que la empresaria habría ganado un juicio a su favor y el exfutbolista tendría que pagarle una gran suma.

Farfán tiene que pagarle gran suma a Melissa Klug

Según reveló el programa 'Ponte en la cola', Melissa Klug habría mandado un juicio luego que Jefferson Farfán habría incumplido un acuerdo de ambos. Esto se presentó hace dos meses aproximadamente y hace unas semanas, el fallo salió a favor de la empresaria.

El conductor Ricardo Rondón y Micheille Soifer presentaron un documento en vivo donde se puede leer que la pareja de Xiomy Kanashiro deberá pagar casi 48 mil dólares a la madre de sus dos hijos varones, y que además, deberá hacerlo en un plazo de diez días.

"Requiérase a Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, cumpla con lo ordenado en al sentencia emitida, esto es, cancele a favor de la demandante la suma de 47,750.00 dólares americanos en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de inicio de la ejecución forzosa", se lee en el documento.

¿Jefferson también ganó otra demanda?

En la última edición de América Hoy, las conductoras debatieron sobre la nueva batalla legal entre la popular "Blanca de Chucuito" y el exseleccionado peruano. Lo que sorprendió a los televidentes fue la revelación de Janet Barboza, quien afirmó que Klug perdió un juicio contra Farfán por vulnerar un contrato de confidencialidad que le prohibía mencionarlo públicamente.

"Jefferson Farfán le hizo un juicio a Melissa Klug, entre otros, porque vulneró una cláusula de un contrato de confidencialidad donde ella no podía mencionarlo. Tengo entendido que ese juicio llegó a su fin y el ganador sería Jefferson Farfán. El monto de indemnización se considera un aproximado de 1 millón de soles", indicó Barboza.

Actualmente, Klug ha llamado a conciliación al padre de sus hijos para pedir el aumento de la pensión alimenticia y en la primera citación, el exfutbolista faltó. La siguiente conciliación será el próximo 26 de agosto, donde se espera su presencia o pasará inmediatamente a juicio al igual con Darinka Ramírez.

