Precio del DÓLAR HOY, viernes 9 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando tranquilidad este viernes 9 de enero. El dólar mantiene un comportamiento estable en los primeros días de enero, una tendencia que se arrastra desde finales de diciembre y que ha marcado un inicio de año sin sobresaltos para ciudadanos y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este viernes 9 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.359 soles para la compra y 3.368 soles para la venta, manteniéndose en niveles similares a los registrados en jornadas anteriores.

Este resultado no sorprende al mercado. Desde el cierre de diciembre, el tipo de cambio ha mostrado variaciones mínimas, con movimientos leves que no han marcado una tendencia clara ni al alza ni a la baja.

Durante varios días consecutivos, incluidos fines de semana y feriados, el precio del dólar se repitió o presentó ajustes muy pequeños. Esta continuidad ha reforzado la percepción de estabilidad en el mercado cambiario local.

En los primeros días de enero, el comportamiento ha sido similar. Aunque se registraron ligeras variaciones diarias, estas se mantuvieron dentro de márgenes estrechos y no generaron impacto significativo.

Incluso en jornadas donde suele aumentar la demanda por pagos, viajes o compras, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto refleja un equilibrio entre la oferta y la demanda de la moneda estadounidense.

Precio del dólar del 1 al 9 de enero. (SUNAT)

Especialistas señalan que esta estabilidad responde a un mercado sin presiones fuertes. La demanda de dólares se ha mantenido moderada y no se han presentado factores internos que alteren el panorama cambiario.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos bruscos que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a sostener la calma en el tipo de cambio.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos propios del inicio de año sin el temor de enfrentar incrementos repentinos en la cotización.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad cambiaria reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones a corto plazo. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos que afecten su presupuesto mensual.

Durante los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento observado desde finales de diciembre sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 9 de enero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es verificar antes el tipo de cambio. Ojo que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y a sacarle mejor provecho a tu plata.

Además, se aconseja revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. No solo la SUNAT publica estos datos, también existen otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú cierra este viernes 9 de enero con una tendencia estable. La moneda estadounidense consolida una semana marcada por la calma y la previsibilidad en el mercado cambiario.