Precio del DÓLAR HOY, 24 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando calma en una fecha clave del calendario. En la antesala de la Navidad, el dólar mantiene un comportamiento estable, una tendencia que se ha sostenido desde finales de noviembre y que brinda previsibilidad a familias y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este miércoles 24 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.362 soles para la compra y 3.371 soles para la venta, manteniéndose dentro del rango observado en las últimas semanas.

Este escenario no toma por sorpresa al mercado. Desde los últimos días de noviembre, el tipo de cambio ha mostrado variaciones mínimas, con ajustes leves que no han alterado la tendencia general del dólar en el país.

Durante varias jornadas consecutivas, incluidos fines de semana, el precio del dólar se repitió o cambió apenas algunos centavos. Esta constancia ha reforzado la percepción de un mercado cambiario controlado y sin sobresaltos.

En los primeros días de diciembre, la divisa estadounidense presentó ligeras subidas y bajadas. Sin embargo, estos movimientos fueron moderados y se mantuvieron dentro de márgenes muy estrechos. A lo largo del mes, el sol peruano ha mostrado firmeza frente al dólar. Esto ha permitido que el tipo de cambio se mantenga estable, incluso en fechas donde suele aumentar la demanda por gastos y viajes.

Precio del dólar del 1 al 24 de diciembre. (SUNAT)

Especialistas explican que este comportamiento responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado local. Además, la ausencia de noticias económicas o políticas de alto impacto ha contribuido a esta estabilidad.

En el contexto internacional, el dólar tampoco ha registrado presiones significativas que influyan directamente en el mercado peruano. Este entorno externo ha sido clave para sostener la calma cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta positivo. Permite planificar compras, pagos y gastos propios de las fiestas sin el temor de enfrentar incrementos repentinos en el tipo de cambio.

En el caso de las empresas, especialmente las vinculadas al comercio exterior, la estabilidad cambiaria reduce la incertidumbre. Importadores y exportadores pueden operar con mayor confianza en sus transacciones.

También se benefician quienes reciben remesas o tienen ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sorpresas que afecten su presupuesto. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento registrado en las últimas semanas sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 23 de diciembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio del dólar puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la situación económica está tranquila, informarte bien te ayudará a no perder plata y a cuidar mejor tu dinero.

También es importante consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este miércoles 24 de diciembre. La moneda estadounidense ofrece un escenario de calma y previsibilidad en una de las fechas más importantes del año.