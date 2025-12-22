Precio del DÓLAR HOY, lunes 22 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano inicia una nueva semana sin mayores variaciones. El dólar mantiene un comportamiento estable, una tendencia que se ha repetido desde finales de noviembre y que se ha consolidado a lo largo de diciembre, brindando previsibilidad a ciudadanos y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este lunes 22 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.362 soles para la compra y 3.372 soles para la venta, valores similares a los registrados durante el último fin de semana.

Este escenario confirma la estabilidad que ha marcado al tipo de cambio en las últimas semanas. Las variaciones han sido leves y constantes, sin movimientos bruscos que alteren el panorama del mercado cambiario local.

Desde los últimos días de noviembre, el dólar ha mostrado pequeños ajustes diarios. Sin embargo, estos cambios se han mantenido dentro de márgenes muy estrechos, reflejando un equilibrio entre la oferta y la demanda de la divisa.

Durante varios días consecutivos, incluidos fines de semana y feriados, el precio del dólar se ha repetido o ha variado solo algunos centavos. Esta continuidad ha reforzado la percepción de un mercado controlado.

En lo que va de diciembre, el tipo de cambio ha alternado ligeras subidas y bajadas. Aun así, no se ha registrado una tendencia clara al alza ni a la baja, lo que evidencia un comportamiento estable. Analistas explican que esta calma responde a factores internos, como una demanda moderada de dólares, y a la ausencia de eventos económicos o políticos de alto impacto que generen incertidumbre.

Precio del dólar del 1 al 22 de diciembre.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha enfrentado presiones significativas que se reflejen en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a que el sol se mantenga firme frente a la moneda estadounidense.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite organizar gastos, pagos y compras en moneda extranjera sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto. En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad cambiaria reduce riesgos. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones a corto plazo.

También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones con mayor claridad y sin sorpresas. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento observado en las últimas semanas sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 22 de diciembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, es mejor que mires bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten presente que el precio no es el mismo en todos lados y puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y a sacarle mayor provecho a tus ahorros.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú inicia este lunes 22 de diciembre con una tendencia estable. La moneda estadounidense mantiene la calma en el mercado cambiario, ofreciendo un escenario de previsibilidad que, por ahora, se mantiene firme.