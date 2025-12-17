Precio del DÓLAR HOY, 17 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando un comportamiento estable y sin sobresaltos. El dólar mantiene una tendencia controlada que se viene repitiendo desde finales de noviembre, generando tranquilidad entre ciudadanos y empresas que realizan operaciones en moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este miércoles 17 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.366 soles para la compra y 3.374 soles para la venta, cifras que confirman la continuidad de esta estabilidad.

En las últimas semanas, el tipo de cambio ha presentado variaciones mínimas. Los movimientos han sido leves y, en muchos casos, casi imperceptibles, manteniéndose siempre dentro de un rango muy ajustado tanto en compra como en venta.

Desde la última semana de noviembre, el dólar ha alternado pequeños avances y retrocesos. Sin embargo, estos cambios no han marcado una tendencia clara al alza ni a la baja, reforzando un escenario de equilibrio en el mercado.

Durante varios días consecutivos, incluidos fines de semana, el precio del dólar se repitió sin modificaciones. Este patrón ha sido clave para consolidar la percepción de estabilidad que domina el mercado cambiario peruano.

En lo que va de diciembre, el comportamiento ha sido similar. Aunque hubo ligeros ajustes diarios, el tipo de cambio no se ha alejado de los valores registrados desde finales del mes pasado.

Precio del dólar del 1 al 17 de diciembre. (SUNAT)

Especialistas señalan que este panorama responde a un balance entre la oferta y demanda de la moneda estadounidense. Además, la ausencia de eventos políticos o económicos de alto impacto ha evitado episodios de volatilidad.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha experimentado presiones significativas que influyan directamente en el mercado local. Esto ha permitido que el sol peruano se mantenga firme frente a la divisa estadounidense.

Para las familias, un dólar estable representa una ventaja. Permite planificar gastos, pagos y compras en moneda extranjera sin el temor de enfrentar incrementos repentinos en el tipo de cambio.

En el ámbito empresarial, especialmente para importadores y exportadores, esta estabilidad brinda previsibilidad. Las empresas pueden tomar decisiones financieras con mayor seguridad y reducir riesgos en sus operaciones.

También resulta favorable para quienes reciben remesas o tienen ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sorpresas en el corto plazo.

Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento reciente sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de márgenes controlados mientras no surjan noticias relevantes.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 17 de diciembre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más aconsejable es revisar antes el tipo de cambio del día. Ten en cuenta que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y a aprovechar mejor cada operación.

Además, es recomendable consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio actualizado.

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este miércoles 17 de diciembre. Todo indica que, de continuar este escenario, el tipo de cambio seguirá mostrando calma en los próximos días.