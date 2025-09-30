¡Arrasó en votos! Zully se convierte en la ganadora del Miss Primavera Karibeña 2025

La influencer y streamer Zully se convirtió en la flamante ganadora del Miss Primavera Karibeña 2025, arrasando con los votos y dejando atrás a varias figuras reconocidas de la música y el espectáculo. Su triunfo marca un nuevo hito en su carrera, consolidando su popularidad entre miles de seguidores y se alza también como una de las figuras más influyentes de redes sociales.

Zully es la nueva Miss Primavera Karibeña 2025

El concurso reunió a destacadas personalidades, pero la favorita del público fue Zully, quien obtuvo el 59% de las preferencias en una votación que alcanzó las 8,268 participaciones. Muy por debajo quedaron Ana Lucía Urbina, Marina Gold e Ivana Yturbe, ninguna superando el 20% de apoyo, lo que refleja la amplia ventaja de la influencer.

Zully ya había mostrado su fuerza en rondas previas. En semifinales se impuso a Lesly Águila, Natalie Vértiz e Ivana Yturbe, todas competidoras de gran peso mediático. Antes, también superó con comodidad a Mackeily Luján, Susana Alvarado y Cielo Fernández, reafirmando que era la principal candidata al título.

El entusiasmo de sus fanáticos fue clave en el proceso. Desde el inicio de la competencia, llenaron las redes con mensajes de apoyo y llamaron a votar por ella. Para muchos, Zully representa la frescura y alegría de la primavera, atributos que encajaron a la perfección con el certamen.

"Todas tienen lo suyo, lo admito, no soy fan de ninguna, pero sin duda Zully debería ser la Miss Primavera porque destaca la simpatía, es curiosa, dulce y por los videos que me salen de ella, es bien humilde de corazón", señaló un seguidor en redes sociales.

Zully se lanza como cantante

La popular Zully Plaza Norte documentó todo el lanzamiento de su canción a través de Kick, donde alcanzó un número récord de espectadores: más de 33,000 personas la vieron en vivo. Sus fanáticos pudieron acompañarla desde que se alistaba en su casa hasta su presentación en el escenario.

La streamer llegó aproximadamente a las 11 p. m. a la discoteca Vale Todo Downtown, en Miraflores, donde decenas de seguidores la esperaban para corear su nueva canción junto al reguetonero Kevvo. Además, Zully declaró para las cámaras de América Hoy y se mostró muy agradecida por el apoyo recibido.

"El dembow de la canción es muy bueno, incluso con Kevvo ya está reventando", expresó Zully, visiblemente emocionada. Después de hablar con la prensa, se quitó los tacos y afirmó que no le da vergüenza hacerlo. También aprovechó para aconsejar a los creadores de contenido a no rendirse y señaló que le gustaría concretar una colaboración musical.

De esta manera, Zully no solo obtuvo un reconocimiento importante, sino que también confirma su vigencia como una de las influencers más queridas y ahora que ganó el Miss Primavera Karibeña 2025, seguramente podría seguir conquistado otros certámenes.