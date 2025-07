'Peluchín' y Gigi Mitre se ríen de Patricio Parodi por afirmar que detesta a la prensa: "Se hace el digno"

Por medio del programa 'EEG', Patricio Parodi no dudó en arremeter con la prensa de espectáculos por hablar de él. Es así como Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en responderle afirmando que estaría haciéndose el digno.

Rodrigo y Gigi arremeten contra el 'Pato'

Durante el programa 'Amor y Fuego', los conductores de televisión comentaron sobre las últimas declaraciones de Patricio Parodi en 'Esto es Guerra' tras revelar que no le agrada los medios de espectáculos porque hablan de su vida personal. Es así como Rodrigo González y Gigi Mitre le respondieron diciendo que hablan de él debido a los comportamientos que tiene.

"Todos estamos metidos en la misma vaina, no vengan a hacerse los dignos, no 'lo que yo hago es superior y lo demás lo detesto'. Él es el principal protagonista en el espectáculo por sus comportamientos públicos, por su fuera de código, su novia, pues el pollo viene con papas", menciona Gigi Mitre y Rodrigo González agrega bromeando: "Cierren todo porque 'Pato' no quiere. Nuestro contenido no es aprobado por el señor 'Pato' Parodi".

Patricio Parodi detesta a la prensa de espectáculos

Durante la emisión de 'Esto es Guerra', Patricio lanzó duros comentarios sobre cómo algunos programas no cuentan siempre la verdad solo por generar polémica con los artistas. Es así como el chico reality no dudó en despotricar afirmando que los respeta, pero no comparte lo que hacen.

"A ustedes los quiero. Siempre mostré mi rechazo a la prensa de espectáculos, no todos porque hay prensa que hace bien su trabajo, que no miente para jalar vistas (...) Los detesto a todos. No comparto su trabajo, los respeto, pero no lo comparto. Hay mucha gente de espectáculos que vende mucho morbo (...) Demandas por difamación quedan en el aire. Onelia aclaró la conversación que tuvo con Piero. One y yo somos amigos", expresó.

Esto sale a raíz de que 'Pato' viene causando mucha polémica en los últimos meses por varios comportamientos que ha tenido en Kick y sus salidas con varias artistas de la farándula. Recientemente fue vinculado con Onelia Molina, ex de su amigo Mario Irivarren, hecho que lo habría molestado.

Por ello, Patricio Parodi se encuentra fastidiado por cómo los medios estarían hablando sobre su vida y otros, dando información errónea. Ante esto, Rodrigo González y Gigi Mitre le recordaron que todos los artistas estarían bajo el mismo 'saco' y que no se hiciera el digno porque todo es comentado a consecuencia de sus acciones.