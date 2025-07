Pamela López acusa de reglaje a Lucho Mi Barrunto y su esposa: "No tienes derecho de fotografiar mi domicilio"

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez no por un enfrentamiento con el jugador, sino por un nuevo conflicto con personas cercanas a su entorno. La trujillana utilizó sus redes sociales para lanzar una grave acusación contra Lucho 'Mi Barrunto', conocido mejor amigo de Cueva, y su esposa, Itamar Menjivar.

Pamela López acusa reglaje y anuncia acciones legales

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pamela López relató que Lucho 'Mi Barrunto' y su pareja acudieron hasta su casa donde vive con sus hijos sin previo aviso ni justificación aparente. De acuerdo con su testimonio, ambos habrían fotografiado los exteriores de su domicilio, situación que ella calificó como una forma de acoso.

"HASTA QUÉ PUNTO tengo que tolerar tanto acoso de parte del cevichero, el BUDA FIGURETI, y su mujer, la WANDA NARA VERSIÓN TEMU, aunque más parece TIFFANY en kerosene. No tienes derecho a venir a fotografiar mi domicilio bajo ninguna circunstancia", escribió molesta en una historia de Instagram.

La también animadora indicó que iniciará acciones legales tras sentirse acosada, además de expresar su preocupación por haber sido víctima de extorsión en otras ocasiones.

"Estoy harta de tantos delincuentes que extorsionan y de tanto figureti chupa medias que opina sobre la vida ajena. Después no se lamenten cuando se sepa todo lo mal que han hecho en su vida. No son ejemplo de nada. Vayan a tender su ropa limpia", agregó.

Pamela López acusa de reglaje a Lucho 'Mi Barrunto' en redes sociales.

Pamela López defiende a Paul Michael

Por medio de una entrevista con el programa de 'Amor y Fuego', la influencer Pamela López estuvo acompañando en la conferencia de prensa de Orquesta Candela donde anunciaban a Paul Michael como su nuevo cantante. La reportera no dudó en aprovechar la oportunidad para entrevistar a la expareja de Christian Cueva.

Es así como fue consultada sobre cómo han criticado al joven cantante desde que sale con ella, donde lo han tildado de 'mantenido', 'carga carteras', entre otros adjetivos calificativos más. López salió en su defensa y pide pruebas de aquellas críticas.

"Más que un cumbiambero, un cantante de verdad, canta y encanta (...) Carga carteras, mantenido, yo quisiera que me muestren un voucher por favor o una prueba que yo mantengo a Paul Michael, no hay forma", expresó la influencer.

Además, Pamela López dejó en claro que ella se hace cargo de sus hijos y no de Paul Michael. De igual forma, su nuevo novio no se encargaría de sus pequeños porque no es su padre.

"Yo hoy por hoy trabajo para y únicamente para mis hijos. Tampoco espero que Paul Michael mantenga a los míos porque por algo son mis hijos y tienen su padre. Las personas que hablan.. bueno", señaló al final.

A pesar de haber buscado mantener un perfil más reservado tras su separación con Christian Cueva, Pamela López sigue siendo protagonista de múltiples titulares. Esta vez, su denuncia contra el mejor amigo de su exesposo reavivó las tensiones con el círculo más cercano al futbolista.