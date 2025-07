Pamela López molesta porque llaman 'mantenido' a Paul Michael: "Muestren pruebas"

Desde que Pamela López fue vista con el cantante Paul Michael, varios conductores de televisión y medios han tildado al joven cantante de 27 años con diferentes sobrenombres. Esto no habría sido bien aceptado por la ex de Christian Cueva y sale a defenderlo.

Pamela López defiende a Paul Michael

Por medio de una entrevista con el programa de 'Amor y Fuego', la influencer Pamela López estuvo acompañando en la conferencia de prensa de Orquesta Candela donde anunciaban a Paul Michael como su nuevo cantante. La reportera no dudó en aprovechar la oportunidad para entrevistar a la expareja de Christian Cueva.

Es así como fue consultada sobre cómo han criticado al joven cantante desde que sale con ella, donde lo han tildado de 'mantenido', 'carga carteras', entre otros adjetivos calificativos más. López salió en su defensa y pide pruebas de aquellas críticas.

"Más que un cumbiambero, un cantante de verdad, canta y encanta (...) Carga carteras, mantenido, yo quisiera que me muestren un voucher por favor o una prueba que yo mantengo a Paul Michael, no hay forma", expresó la influencer.

Además, Pamela López dejó en claro que ella se hace cargo de sus hijos y no de Paul Michael. De igual forma, su nuevo novio no se encargaría de sus pequeños porque no es su padre.

"Yo hoy por hoy trabajo para y únicamente para mis hijos. Tampoco espero que Paul Michael mantenga a los míos porque por algo son mis hijos y tienen su padre. Las personas que hablan.. bueno", señaló al final.

El ingreso de Paul Michael en Orquesta Candela

El pasado 3 de julio, Paul Michel fue anunciado como el nuevo vocalista de Orquesta Candela por medio de una conferencia de prensa. Es así como Víctor Yaipén Jr. reveló que antes lo tenían considerado para formar parte y por fin se habría realizado, dándole la oportunidad de mostrar su talento a nivel nacional.

"Súper agradecido, me siento súper contento la verdad cuando me llamaron para darme la noticia, como cerrarme la puerta en un nuevo género y a mí lo que me gusta es cantar", expresó.

Finalmente, Paul Michael comenta que está emocionado de formar parte de Orquesta Candela y trabajar en el género de la cumbia. Luego de que Magaly y más artistas del medio lo llamaran 'mantenido' de Pamela López, la influencer salió a defenderlo y afirma que cada uno se hace cargo de sus gastos personales.