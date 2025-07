Tiktoker George Rubín critica 'looks' de Pamela López y Paul Michael: "Se visten horrible"

Desde que confirmaron su romance, Pamela López y Paul Michael no han dejado de acaparar titulares, ya sea por su incursión en eventos de farándula o por el ingreso del cantante a la Orquesta Candela. Sin embargo, su estilo al vestir también ha sido motivo de conversación. En esta ocasión, el tiktoker George Rubin no tuvo reparos en dar su opinión sobre el look de la pareja, causando revuelo en "América Hoy".

Tiktoker crítica look de Pamela López y Paul Michael

Durante la secuencia de moda del matutino conducido por Ethel Pozo, el influencer George Rubin evaluó a varias figuras del espectáculo y, al llegar la imagen de Pamela López y Paul Michael, no se guardó nada. Sin filtros ni medias tintas, lanzó una crítica contundente.

"Se visten horrible los dos. (¿Por qué no te gusta?) Es que de verdad no encajan para nada. Siempre tienen el mismo estilo, Paul Michael se viste bien feo. (No te mandó Cueva, ¿no?) No me tiene que mandar nadie, mire ese look, no seas malo.", dijo George

Ante la contundencia de sus palabras, la conductora Janet Barboza intervino para defenderlos, argumentando que no todos tienen acceso a vestuarios costosos. Sin embargo, Rubin fue tajante al responder:

"(Seamos justos porque no todos tenemos la misma platita) No necesariamente tiene que ser caro para vestirse bien. No tiene que ver el dinero con el estilo de una persona", expresó el tiktoker fashionista.

La crítica generó reacciones diversas en el set, donde algunos coincidieron en que el estilo personal no depende del presupuesto, mientras que otros señalaron que no es necesario ser cruel con los comentarios, sobre todo en televisión nacional.

Paul Michael asegura que no ingresó a Cochinola por los revendedores

Hace unos días las cámaras de Magaly captaron el momento en que ambos permanecieron por varios minutos en las afueras del evento, generando todo tipo de comentarios en redes sociales. La conductora no dejó pasar la oportunidad para cuestionarlo al aire, y aunque el cantante intentó restarle importancia, las imágenes ya habían dado la vuelta en medios y plataformas digitales.

Durante la conversación con Magaly Medina, Paul Michael explicó que no lograron ingresar a Cochinola debido a los altos precios de las entradas revendidas. Según relató, tras presentarse en un concierto en La Molina, él y Pamela decidieron acudir al evento de forma espontánea, sin contar con entradas anticipadas.

"Lo de Cochinola fue de repente, porque yo abrí un concierto en La Molina y se nos ocurrió ir. Esperábamos encontrar entradas afuera, pero estaban pidiendo mil soles. Estaban estafando demasiado", detalló Paul, dejando en claro que no buscaron ningún tipo de favor o contacto para poder ingresar al evento.

Pamela López y Paul Michael siguen generando titulares por cada paso que dan, ya sea en el mundo musical o en los eventos del espectáculo local. Aunque sus decisiones personales han sido objeto de críticas, ambos continúan mostrándose juntos y firmes en su relación.