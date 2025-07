Pamela López revela que es mánager de su saliente Paul Michael: "Yo pongo las condiciones"

¡Pamela López ahora también es su mánager! La aún esposa de Christian Cueva reapareció en televisión y no precisamente por el '10' de la selección, sino por su nuevo saliente, Paul Michael, el flamante nuevo cantante de la Orquesta Candela. La empresaria llegó al set de "Magaly TV, La Firme" para apoyarlo y terminó confesando que también lo representa.

En el set, Magaly Medina no perdió la oportunidad de preguntarle a Pamela si ahora también era mánager de Paul Michael.

"¿Es cierto que ha venido Pamela a acompañarte como tu mánager?" , preguntó. Paul Michael respondió: "Bueno, sí está ahí conmigo siempre. A veces me acompaña a mis eventos cuando puede, porque también tiene que cuidar a sus hijos y trabajar" .

Magaly bromeó preguntando si lo acompañaba por desconfianza. Él se rió y aclaró que ella solo va cuando tiene tiempo.

Pamela, por su parte, fue directa: "Yo no cobro el sueldo de Paul para nada" . La 'Urraca' le preguntó si ponía las condiciones del contrato, y Pamela soltó sin filtro: "(¿Ejerces de mánager y pones las condiciones?) Ah, bueno, eso sí". Además mencionó que si bien no cobra sueldo, si cobraría comisión: "(Pero los managers se llevan un 10, 20% de comisión) Sí, claro" , destacó Pamela.

Magaly también recordó cuando Pamela López dijo que Paul era gerente de marketing de una discoteca. Él respondió sincero.

"Ahorita está en remodelación, por eso está en pausa. Sí, duró poco, pero así es la vida". Añadió: "Mi discoteca no ha sido, pero he sido parte del equipo", dejando en claro que no era su dueño, pero sí estuvo metido en el proyecto.