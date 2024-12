Yahaira Plasencia cuenta que paga sus viajes a premiaciones y explica por qué: "Es una inversión"

Yahaira Plasencia aclaró en "Amor y Fuego", este martes 10 de diciembre, que es ella quien financia sus viajes a premiaciones internacionales, como los Latin Grammys y los Billboard, y no el productor Sergio George, como se había rumoreado. La reconocida salsara dio detalles al respecto.

Además, desmintió los rumores sobre una relación romántica con George, a quien considera una figura paternal y un buen amigo. Te contamos.

Yahaira Plasencia estuvo este lunes en "Amor y Fuego", donde despejó varias dudas sobre su relación con el productor musical Sergio George.

La salsera fue cuestionada sobre sus frecuentes viajes a los premios de música en el extranjero, y la naturaleza de su vínculo con él, después de que surgieran rumores de un posible romance. La cantante aprovechó la oportunidad para aclarar que no hay nada romántico entre ellos.

En primer lugar, Yahaira explicó cómo se costea sus viajes. "Yo me pagué mi pasaje, mi estadía. Me voy en vuelo económico, me pago mi Airbnb más cómodo porque, obviamente, es un gasto, es una inversión, pero me hace contactos", dijo.