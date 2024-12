¿Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán se comunican por WhatsApp? Esto confesó la cantante

La salsera Yahaira Plasencia estuvo en una relación sentimental con Jefferson Farfán hace un par de años y desde entonces, siempre los han vinculado. Hoy, la cantante se presentó en una entrevista en 'Amor y Fuego', donde contó algunos detalles sobre su relación y sí aún mantienen ese contacto.

Hoy en el programa de 'Amor y Fuego', llegó la artista Yahaira Plasencia para revelar muchas interrogantes del público y de los conductores. La joven estuvo contando sobre muchos detalles sobre Sergio George, su carrera musical, su demanda a Magaly Medina y de su expareja Jefferson Farfán.

El conductor Rodrigo González sorprendió a la cantante de salsa, al consultarle si aún mantenía comunicación con el futbolista peruano, ya que anteriormente se habló de estar en su podcast. Ante ello, la intérprete de "Y le dije no" expresó que no tenía su número de WhatsApp.

"No, nada que ver, es que no tengo su número hace años, yo también cambie de número", expresó la salsera.

Luego, la cantante de salsa habló sobre la posibilidad de tener una tienda de 'merch' en el nuevo mall KM40, ya que negocio es negocio. Aunque, afirmó que no hablaría directamente con Jefferson Farfán para coordinar, sino sería por medio de su equipo de cada uno.

"Obviamente tengo un equipo de trabajo detrás si hay la comunicación entre los equipos y, yo no tengo problema porque es negocio, es trabajo, pero no creo que pase. Porque yo creo que eso no se va a dar, pero yo no tengo marca de ropa. Si se da chévere, yo soy paz y amor con todo el mundo", expresó.