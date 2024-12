¡Ya se conocen! Novia de Leyla Chihuán exhibe cómo se lleva la excongresista con su 'suegra' (VIDEO)

Abril Cárdenas, la novia de la excongresista y exvoleibolista Leyla Chihuán, ha dejado claro lo bien que se lleva con su pareja y su madre. A través de un video compartido en TikTok, la joven mostró un tierno momento de convivencia entre las tres, lo que generó una ola de apoyo entre sus seguidores.

En el video, Abril Cárdenas se muestra muy feliz junto a su pareja Leyla Chihuán y su mamá, quienes disfrutan de una comida en un restaurante. La publicación fue acompañada de un mensaje emotivo por parte de Abril, quien destacó la importancia de que su mamá acepte y apoye su relación con Leyla.

"Que tu mamá te vea feliz, acepte tu relación y se lleve bien con tu novia después de haberte visto hecha pedazos, recomiendo no saltártela" , escribió en la descripción del clip.

Este gesto reflejó la buena relación que existe entre Leyla y la mamá de Abril. En los comentarios, los seguidores de la pareja expresaron su admiración por la conexión que tienen.

La relación entre Leyla Chihuán y Abril Cárdenas comenzó de manera inesperada y gracias a las redes sociales. En una entrevista, Leyla contó que conoció a Abril a través de un mensaje en Instagram mientras ella se encontraba en París por su trabajo con el Comité Olímpico Peruano.

Aunque no fue un amor a primera vista, Leyla y Abril comenzaron a intercambiar mensajes y, con el tiempo, su relación fue tomando forma.

"Yo siento que estoy enamorada. Me siento bien, tranquila. No estoy apurada, no tengo prisas", comentó Leyla en una entrevista con Laura Spoya. La exvoleibolista también destacó que, a pesar de la diferencia de edad de 21 años, la relación se ha fortalecido gracias a la confianza y el respeto mutuo.