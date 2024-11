Leyla Chihuán revela la peculiar manera en que inició su relación con Abril Cárdenas: "Enamorada"

Leyla Chihuán sorprendió a sus seguidores al compartir detalles de su historia de amor con Abril Cárdenas, una joven 21 años menor que ella. En una reciente entrevista, Leyla abrió su corazón y habló de cómo comenzó su relación, que empezó de una manera inesperada gracias a las redes sociales.

Un mensaje en Instagram que cambió todo. Leyla, quien en ese entonces se encontraba en París durante los Juegos Olímpicos 2024, estaba activa en Instagram compartiendo su experiencia con la delegación peruana. Fue en ese contexto que recibió un mensaje de Abril que la sorprendió.

"Yo me acuerdo que estaba en París y colgaba (en Instagram) el día a día que hacía con los chicos que la delegación peruana... Me llega un mensaje que decía algo así como: 'Amo tu actitud y tu carácter'", contó. Leyla no esperaba que ese primer contacto fuera el inicio de algo tan grande.