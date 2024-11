Alondra García Miró más enamorada que nunca presume a su novio millonario: "El más guapo"

La modelo Alondra García Miró está completamente enamorada, y este fin de semana se dejó ver junto a su novio, el empresario español Francisco Alister. Ambos asistieron a una boda, y la ex de Paolo Guerrero sorprendió al publicar un video con su actual pareja, algo poco común y que incluso quiso mostrar con orgullo.

En ese sentido, la modelo peruana se encuentra en una nueva etapa de su vida y no duda en compartir los emotivos momentos con sus seguidores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La modelo peruana y exintegrante de reality shows, Alondra García Miró, conocida también por haber sido pareja del futbolista Paolo Guerrero, sorprendió a todos al mostrarse por primera vez junto a su actual novio, el empresario español y millonario Francisco Alister, en su cuenta de Instagram. La pareja ha mantenido una relación sólida, llena de amor, viajes y ciertos lujos.

Alondra, conocida por sus ojos verdes, y Francisco Alister asistieron juntos a la boda de su primo Cristóbal García Miró con la modelo Maple Sam, celebrada el fin de semana pasado. Ambos llegaron con gran elegancia: ella lucía un vestido dorado deslumbrante, mientras él vestía un elegante smoking. La modelo no dudó en presumir la ocasión especial en sus redes sociales, compartiendo su alegría.

Cabe resaltar que la pareja de Alondra García Miró se encontraba manejando su auto rumbo a la ceremonia de la boda del hermano de la modelo. Es importante señalar que la modelo ha sido discreta al mostrarse junto a su pareja; sin embargo, esta ha sido una de las pocas ocasiones en las que aparecen juntos.

En el mes de mayo de este año, la modelo Alondra García Miró fue abordada por la prensa. En ese sentido, una reportera de 'América Hoy' le consultó: "Estás feliz, contenta", a lo que la ex de Paolo Guerrero respondió: "Feliz como una lombriz. Bien, súper bien, súper contenta, súper agradecida, súper bendecida, la verdad que muy bien".

No obstante, la reportera le consultó a la modelo sobre el amor a distancia. Ante ello, la 'ojiverde' no dudó en responder.

"Mira, no voy a hablar tanto del tema, porque yo igual siempre les digo que voy a mantenerlo en privado, pero bien, todo bien la verdad, contenta de corazón", fue la respuesta amable de Alondra García Miró. Sin embargo, la reportera insistió al decirle: "¿Es el candidato para contraer matrimonio?", no obstante ella no respondió esa pregunta.