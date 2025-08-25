¿Celoso? Paolo Guerrero y su polémico comentario a Ana Paula: "No hay necesidad de mostrar, ¿verdad?"

Paolo Guerrero vuelve a estar en boca de todos, no por un gol ni por su carrera futbolística, sino por un mensaje en redes sociales que dejó a más de uno sorprendido. El delantero comentó un video de Ana Paula Consorte en el gimnasio y encendió la polémica, al punto que hasta su suegra se metió en la conversación.

Paolo Guerrero causa polémica por comentario a Ana Paula Consorte

¡Polémica! Ana Paula Consorte compartió una publicación entrenando en el gimnasio con un atuendo deportivo ajustado. Paolo Guerrero no dudó en dejar un comentario que muchos tomaron como un arranque de celos.

"No hay necesidad de mostrar, ¿verdad? ¿A quién le pertenece todo esto?", comentó el Depredador en redes.

De inmediato, doña Rose, mamá de Ana Paula, no se quedó callada. La brasilera le respondió con humor pero también con firmeza.

"Quien lo hizo fui yo, así que me pertenece", escribió la madre de Ana Paula Consorte, presuntamente parchando a Paolo.

Paolo se defiende y Ana Paula calma las aguas. La respuesta de la suegra sorprendió a muchos. Por ello, Paolo no dudó en contestar, aunque con un toque de ironía.

"Bueno, eso es verdad señora Rose, o sea que ella es igualita a ti en todo, ¿verdad?", replicó con emojis.

@ameg_pe 25.08.25 | Curioso comentario de Paolo Guerrero a Ana Paula Consorte causa polémica. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Frente al cruce de mensajes, la propia Ana Paula decidió intervenir para bajarle el tono a la polémica. Primero le respondió a su madre y luego a Paolo Guerrero. Con estas palabras, la brasileña intentó ponerle fin al alboroto generado en redes sociales.

"Quien ve cree que me hizo así, no ven que me mato haciendo ejercicio", respondió a su mamá y después etiquetó a Paolo en otro mensaje más cariñoso: "Ya sabes. Te quiero, bombón".

¿Paolo sigue siendo celoso?

El comentario del goleador abrió la pregunta de si Paolo Guerrero sigue siendo celoso. Cabe señalar que meses atrás él mismo confesó que ya había superado ese tema.

"Hoy por hoy no (soy celoso). Antes sí tenía grandes problemas de celos, las experiencias de la vida me enseñaron mucho y hoy trato de no tener esa enfermedad de celos, no te lleva a nada. Al contrario, tienes que vivir una vida alegre y tranquila", dijo en el podcast que hizo su pareja.

En conclusión, el cruce entre Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte y su mamá encendió las redes. Mientras algunos usuarios bromearon con el tono celoso del futbolista a su pareja, otros resaltaron la manera en que la "suegra" intervino. Lo cierto es que cualquier comentario del 'Depredador' siempre genera ruido y, esta vez, hasta su suegra terminó siendo protagonista.