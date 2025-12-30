Pato Quiñones molesto con la prensa que difundieron su supuesta enfermedad incurable: "¡Qué abusivos!"

El bailarín Patricio Quiñones se volvió una figura de la farándula cuando tuvo una relación romántica con Milett Figueroa, pero después despegó como artista en el exterior como parte del elenco de grandes figuras como Daddy Yankee y más. Aunque ahora, tiene una enfermedad que afronta, se molestó con los medios por exagerarlo como algo muy grave.

Molesto con la prensa por su 'grave' enfermedad

Hace unos días atrás, Pato Quiñones compartió un video donde muestra que le detectaron una enfermedad llamada dermatitis seborreica y que se estaba tratando. Aunque, la noticia fue compartida por los medios, salió a reclamar que lo hayan realizado como si fuera una grave enfermedad incurable que ponía en riesgo su vida.

"Qué abusivos, tengo dermatitis, aquí parece que me voy a morir. Esta bien que vendan, pero ¿Cómo me van hacer esto? Si mi mamá no sabía, le da un paro", expresó el peruano mientras leía algunos de los titulares de medios digitales.

En el video que compartió días atrás, el bailarín mostró cómo la dermatitis lo tenía con incomodidades en algunos días y terminó comparándose con un personaje como 'Deadpool', pero sin mayores riesgos de su salud.

"Tengo dermatitis seborreica y hay días buenos y otros que pareces Deadpool sin máscara. Hay días que no son tan buenos", dijo en sus redes.

Sobre Pato Quiñones

Patricio "Pato" Quiñones es un destacado bailarín y coreógrafo profesional peruano, reconocido internacionalmente por formar parte del elenco oficial de artistas globales. En Perú, se hizo conocido inicialmente por su participación en programas de competencia y baile como El Gran Show, Esto es Guerra y Combate a Bailar.

Tras salir al exterior, logró notoriedad mundial al ser seleccionado como bailarín principal para la gira de despedida de Daddy Yankee en 2022. También ha trabajado con otros artistas de renombre como Paulina Rubio, Farruko y Nicky Jam. Desde el 2024 reside en Miami como profesor de varias escuelas y en aquel año formó parte de un nuevo reality en Telemundo.

El joven ha luchado y preparado fuertemente en su carrera artística convirtiéndose entre los mejores a nivel internacional, siendo elegidos por reconocidos cantantes de la música urbana para sus giras.

De esta manera, Pato Quiñones es un peruano que ha logrado el éxito en el exterior gracias a su talento. Así mismo, señaló que tiene dermatitis y no es una grave enfermedad que pone en riesgo su vida, como varios medios de prensa han querido mostrar por jalar vistas.