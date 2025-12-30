Dilbert Aguilar no duda en elogiar a Christian Cueva en su faceta musical: "Tiene swing para cantar"

En las últimas semanas, Christian Cueva ha regresado nuevamente a los escenarios junto a Pamela Franco mientras está descansando antes de iniciar con su nuevo equipo de fútbol. Ahora, el icónico artista Dilbert Aguilar habló sobre esta nueva faceta del pelotero.

Dilbert Aguilar sobre el 'Aladino'

El cantante Dilbert Aguilar estuvo en el programa de Exitosa junto a Alex Muñoz para promocionar sus nuevos lanzamientos. Es así como también fue consultado sobre la nueva faceta del futbolista Christian Cueva tras lanzar su nuevo tema musical con Pamela Franco y una gira llamada 'El Cervecero'.

"Me gusta, gran futbolista, tiene swing para cantar", expresó el icónico artista de la cumbia peruana. Por su parte, Alex Muñoz también comentó: "Ahora está viviendo en mi pueblo en Chongollape, no podría hacer las dos cosas sería imposible (sobre el fútbol y la cumbia)"

En otro momento, también hablaron sobre el rendimiento del 'Aladino' en el fútbol y Dilbert señaló que si el deportista se propone se pondrá en forma de inmediato para seguir jugando, ya que es muy bueno en ese campo.

"Si se pone pilas, se pone en forma, juega el 'Aladino'", expresó el intérprete conocido como 'El Pequeño Gigante de la Cumbia'.

Lo nuevo de Pamela Franco con Christian Cueva

Pamela Franco y Christian Cueva llegaron a la cabina de Radio Karibeña para presentar en exclusiva su nuevo tema "El Perro del Hortelano", este martes 23 de diciembre en el programa 'Ke Rica Mañana'. La dupla sorprendió a todos con una canción que promete ser el hit de fin de año y el verano 2026, gracias al apoyo de sus seguidores.

Entre risas y buena energía, Pamela y Cueva pusieron a sonar por primera vez el tema completo y hasta se animaron a cantarlo en vivo. En plena transmisión, se escuchó parte del pegajoso coro que ya empieza a sonar fuerte entre los oyentes. La cumbiambera aseguró que el tema está hecho para prender las fiestas y está disponible en su canal de YouTube sumando miles de reproducciones en cada momento.

De esta manera, Christian Cueva como nuevo artista de la cumbia peruana ha causado una gran conmoción que ha encantado al público con su nueva canción con Pamela Franco. Es así como Dilbert Aguilar mencionó que el pelotero le pone swing al momento de cantar tras verlo últimamente en su nuevo videoclip, pero que su talento finalmente está en el fútbol.