Christian Cueva se somete a tratamiento estético tras insólito reclamo de Pamela Franco: "Me tienes desatendida"

Pamela Franco volvió a captar la atención tras publicar videos en Instagram junto a Christian Cueva, donde ambos se muestran relajados durante un inusual retoque estético del futbolista. Las imágenes generaron gran repercusión y sumaron un nuevo capítulo a la exposición mediática de la pareja.

Cueva se somete a tratamientos para mejorar energía y vitalidad

En el primer video, Pamela Franco sorprendió al referirse a la falta de energía de su pareja en la intimidad, mientras ambos compartían frente a la cámara contenido para una marca. La artista señaló:

"Mi amor, la verdad que últimamente te siento muy cansado, sin energía... Me tienes un poquito desatendida... Sí, la verdad, y he pensado en la solución".

El futbolista reaccionó con sorpresa, aunque mantuvo un tono distendido y provocador que generó interacción inmediata entre sus seguidores. En el clip, Cueva aparece recostado en una camilla mientras se le aplicaba un tratamiento con pellet de testosterona, destinado a mejorar su rendimiento físico y vitalidad. Franco explicó:

"Por eso hemos venido a la doctora para ponerte el pellet de testosterona que te va a tener activo, y la verdad es que conmigo no hay pierde". La especialista que participó en el procedimiento detalló que el jugador buscaba mejorar su libido, energía y vitalidad. Fiel a su estilo, Cueva cerró la escena con la frase: "Agárrate, bomba sexy".

Nuevos retoques y explicaciones médicas

En un segundo video, la cantante volvió a sorprender al anunciar un nuevo procedimiento estético para su pareja: "Amor, te tengo una sorpresa: te tengo el Morpheus 8 Pro y el bótox, que te dejará uf...", señaló Franco. Ante esto, Cueva bromeó:

"Para el 'caramelo' (cara)", lo que provocó la reacción de la artista: "Uy, no, te dejará recontra arreglado".

El procedimiento incluyó la aplicación Morpheus 8 Pro, un tratamiento que según la doctora, Correa Navarro, mejora la textura de la piel y atenúa pequeñas líneas de expresión, mientras que el bótox ayuda a mantener un rostro más joven y definido. Entre bromas, Cueva comparó el resultado con el estilo de Leonardo DiCaprio, a lo que Franco respondió: "Mucho mejor".

En conclusión, con estos videos, Pamela Franco generó gran interacción en redes y mostró cómo combina humor y cuidado personal en su relación con Christian Cueva. Los procedimientos del futbolista y la actitud de la cantante reforzaron la imagen mediática y la química de la pareja.