RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Se acerca la boda con Pamela Franco? Christian Cueva le solicitó formalmente el divorcio a Pamela López

A través de sus redes sociales, Christian Cueva informó que inició el proceso para divorciarse de la madre de sus hijos y expareja, Pamela López.

Christian Cueva inició el proceso de divorcio
Christian Cueva inició el proceso de divorcio (Fuente: redes sociales)
17/12/2025

El futbolista Christian Cueva volvió a colocarse en el centro de la atención mediática, esta vez alejado del ámbito deportivo, tras confirmar que inició de manera formal un proceso de divorcio contra Pamela López, hecho que marcaría el fin definitivo de su matrimonio.

Christian Cueva quiere divorciarse sí o sí de Pamela López

La noticia fue dada a conocer por el propio jugador a través de sus historias de Instagram, donde informó que sus representantes legales ya presentaron una demanda de divorcio por causal, dejando en claro que la decisión es firme y que el proceso legal ya se encuentra en curso.

"A la opinión pública, debo informar que el día de hoy mis abogados del estudio Villaverde han presentado mi demanda de divorcio", escribió Christian Cueva en su mensaje, confirmando así que el trámite fue iniciado de manera oficial. 

Christian Cueva adjuntó pruebas del inicio del proceso de divorcio

De acuerdo con información judicial que trascendió posteriormente, la demanda de divorcio ya fue ingresada ante el Poder Judicial, lo que respalda la versión expuesta por el deportista. Según el registro correspondiente, el caso fue presentado el miércoles 17 de diciembre de 2025 ante el 20.º Juzgado de Familia de Lima, instancia en la que Christian Cueva figura como demandante y Pamela López como demandada.

Christian Cueva mostró las pruebas del proceso de divorcio que inició
Christian Cueva mostró las pruebas del proceso de divorcio que inició

Xiomy Kanashiro señala que no es mantenida tras indirecta de Darinka Ramírez: "No me siento aludida"
Lee también

Xiomy Kanashiro señala que no es mantenida tras indirecta de Darinka Ramírez: "No me siento aludida"

Uno de los aspectos que más llamó la atención en el entorno mediático es que el expediente del proceso consta de 114 folios, un volumen considerable que sugiere que el futbolista habría adjuntado una amplia y detallada documentación para sustentar la causal invocada en su solicitud de divorcio. 

Hasta el momento, Pamela López no se ha pronunciado públicamente sobre la demanda presentada por Christian Cueva ni sobre el inicio formal del proceso judicial. Sin embargo, se espera que en las próximas horas pueda emitirse una respuesta o postura oficial, considerando el impacto mediático del anuncio.

El caso promete seguir generando repercusión tanto en el ámbito deportivo como en el espectáculo, ya que la relación entre Christian Cueva y Pamela López ha sido ampliamente seguida por los fanáticos debido a los acontecimientos de los últimos días. 

Darinka Ramírez comparte mensaje sobre paternidad como posible indirecta para Farfán: "Pagar no es criar"
Lee también

Darinka Ramírez comparte mensaje sobre paternidad como posible indirecta para Farfán: "Pagar no es criar"

En resumen, el volante Christian Cueva informó mediante su cuenta oficial de Instagram que inició el proceso legal de divorcio contra Pamela López. Como se recuerda, 'Aladino' volverá a jugar en el fútbol peruano en el 2026 y no descartó la chance de casarse con su actual pareja, la cantante Pamela Franco.

 

Temas relacionados christian cueva divorcio Espectáculos Pamela Franco Pamela Lopez

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

Yarita Lizeth hace oficial su relación con el hijo de Dina Páucar y recibe su bendición: "Estamos felices"

Pamela López revela que Christian Cueva le escribió tras anunciar shows con Franco: "Me mandó un WhatsApp"

últimas noticias
Karibeña