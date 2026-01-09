Tula Rodríguez responde sin filtros sobre su relación con Pilar Arana: "Ya es parte de mi familia"

Tula Rodríguez decidió hablar claro y sin rodeos para acabar con los rumores que circulan en redes sociales sobre una supuesta relación sentimental con su amiga Pilar Arana, con quien conduce un podcast. La conductora se mostró tranquila y decidió poner fin a los rumores.

Tula Rodríguez sobre su relación con Pilar Arana

Tula Rodríguez decidió hablar claro y sin rodeos para acabar con los rumores que circulan en redes sociales sobre una supuesta relación sentimental con su amiga Pilar Arana, con quien conduce el podcast "Pitukoneras". La conductora se mostró tranquila y aseguró que entre ambas solo hay una amistad fuerte, basada en el cariño y la confianza de muchos años.

En declaraciones para "América Espectáculos", Tula explicó que la cercanía que se ve en pantalla y en redes ha sido malinterpretada por algunos usuarios. Sin embargo, dejó en claro que no existe ningún romance y que todo se trata de una buena relación de amigas y compañeras de trabajo.

"Incluso nos han preguntado si somos pareja. Quiero creer que ver dos a mujeres podría creer que somos algo más. La única relación que existe es que somos amigas. Somos hermanas, ella ya es prácticamente parte de mi familia. No tengo nada en contra de nada, pero soy heterosexual y ella también. Y ella goza de la papeleta (salir con chicos) más que yo", dijo Tula, zanjando el tema.

La actriz contó que Pilar es una persona muy cercana a su entorno familiar y que la aprecian como si fuera parte de la casa. Por eso, no le sorprende que el público note la complicidad que tienen, aunque recalcó que eso no significa que haya algo más.

El video con Johanna San Miguel y una etapa distinta

En la misma entrevista, Tula también se refirió al video viral que grabó junto a Johanna San Miguel, donde recrean una antigua escena de "América Espectáculos" que en su momento le incomodó. Esta vez, la historia fue distinta y todo fluyó con humor.

"Cuando los años van pasando, uno va soltando cosas, entonces, hablar de lo que pasó, cuando ella, en este horario me hacía mi... a mí me molestaba, es evidente, pero pasan los años y además, la admiro, le tengo cariño, respeto", contó.

Johanna hizo una reflexión sobre cómo se mostraba antes frente a cámaras. Hoy, más sabia y con más experiencias se muestra tal como es.

"Los años han pasado y me he convertido en una persona más sabia, más pensante y, sobre todo, más consciente. Espero que disfruten mucho este contenido", señaló Tula en una historia, dejando ver que atraviesa una etapa más relajada y auténtica.

En conclusión, Tula Rodríguez puso punto final a las especulaciones sobre Pilar Arana y reafirmó que entre ellas solo hay amistad, respeto y mucho cariño. Una vez más, Tula demostró que no tiene problemas en decir las cosas de frente y con total sinceridad.