Tula Rodríguez encara a Johanna San Miguel tras 15 años por compararla con Gisela: "¿Qué te hice yo?"

Un video antiguo de la televisión peruana volvió a generar ruido en la farándula. Un clip de "América Espectáculos", emitido hace más de 15 años, se viralizó en TikTok y provocó que Tula Rodríguez responda públicamente a Johanna San Miguel, esta vez con humor, ironía y muchas reacciones en redes.

Tula responde a Johanna por minimizarla frente a Gisela

Un antiguo clip de "América Espectáculos", emitido hace más de 15 años, se volvió viral en TikTok y provocó una inesperada respuesta de Tula Rodríguez hacia Johanna San Miguel. Esta vez, la historia tuvo humor, ironía y encendió las redes.

El fragmento corresponde a la etapa en la que Johanna San Miguel conducía un programa de espectáculos. En ese espacio se comentaba una nota que involucraba a Tula Rodríguez y a Gisela Valcárcel, en un contexto sensible, ya que Tula estaba en el centro de la atención mediática por su relación con Javier Carmona, expareja de la popular 'Señito'.

En el video que hoy circula en redes, Johanna hace una comparación entre ambas figuras. Al mencionar a Gisela Valcárcel, eleva la mirada y las manos, mientras que al referirse a Tula mira hacia abajo, un gesto que muchos interpretaron como una forma de minimizarla frente a la conductora más consolidada de la época.

Durante años, esa escena quedó en el archivo de la televisión. Sin embargo, las redes sociales la rescataron y la convirtieron en tendencia, despertando comentarios, críticas y también curiosidad entre los usuarios más jóvenes que no recordaban ese episodio.

Tula y Johanna se reencuentran

Lejos de generar un nuevo enfrentamiento, Tula Rodríguez y Johanna San Miguel decidieron reunirse y recrear la escena desde otro ángulo. El nuevo video, grabado especialmente para redes, apostó por la burla y la complicidad, dejando atrás cualquier tensión real.

Johanna retomó su antiguo rol de conductora y dijo: "¡Me encanta esa canción! Me encanta, chichilo. Bienvenidos a América Espectáculos... hoy vamos a hablar sobre Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel. Gisela Valcárcel (alzando las manos) y Tula Rodríguez (bajando las manos)", alargando el nombre de Gisela, lo que provocó risas inmediatas.

La sorpresa llegó cuando Tula apareció en escena y la encaró, exagerando el tono para hacerlo divertido. Johanna contestó por qué dijo lo que dijo.

"¿Qué pasó, chata? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué? A ver, dímelo en mi cara", la confrontó Tula. "Yo solo quería ser... jurado de El Gran Show. Pero nunca me llamaron", respondió Johanna.

El intercambio continuó con bromas sobre el trabajo, la televisión y los años que han pasado. En medio del diálogo, la actriz lanzó otra frase cargada de ironía.

"¿Era por necesidad económica, laboral? Yo te entiendo", dijo Tula abrazándola. "Yo sé lo que es hambre... ahora que tú estás sin nada, lo entiendo", dejando claro que el objetivo era reírse del pasado.

De pronto, Tula comentó que, para arreglar las cosas, ella podría conducir el bloque por un momento. Johanna San Miguel aceptó la propuesta.

"Para que todo esté bien, yo este horario nunca lo he tenido, pero me encantaría hacerlo; quién sabe, de repente me contratan el otro año", comentó Tula. "Claro", respondió Johanna, a lo que Tula remató: "Ahora sí, música, chichilo".

Tula Rodríguez compara a Johanna San Miguel con Katia Palma

Después, Tula Rodríguez decidió darle la vuelta a la historia y comparó a Johanna San Miguel con Katia Palma, quien sería su enemiga televisiva. Para muchos, fue una revancha simbólica, esta vez con Tula tomando el control de la escena. Incluso Johanna tituló el video: "La venganza de Tula".

"Vamos a hablar el día de hoy de Katia Palma, una joven promesa, talentosa. Katia Palma (alzando las manos) Johanna San Miguel jajaja (bajando las manos). ¡Katia Palma! Tremenda conductora, actriz, influencer, mamacita. Johanna San Miguel jajaja Pobrecita. No me llames, yo te llamo", dijo Tula Rodríguez.

Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios celebraron la actitud de ambas, destacando que supieron convertir una vieja polémica en contenido divertido. Otros incluso pidieron que tengan un programa juntas, resaltando la química que mostraron en el video.

En conclusión, luego de más de quince años, Tula Rodríguez y Johanna San Miguel demostraron que una polémica del pasado no tiene por qué terminar en pelea. Con humor y picardía, ambas transformaron un episodio incómodo de la televisión en un momento viral que hoy da que hablar en redes, confirmando que en la farándula peruana el pasado siempre puede volver, pero con otra mirada.