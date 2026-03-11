Magaly arremete contra Macarius por manejar un auto tomando cerveza: "Está prohibido"

Hace unas semanas, Suheyn Cipriani reveló que después de haber terminado de manera polémica con el streamer Macarius, decidieron darse una nueva oportunidad en el amor tras ser captados juntos en Arequipa. Ahora, este joven arequipeño se encuentra en medio de la polémica por estar bebiendo 'chela' mientras maneja un auto en una transmisión en vivo, siendo fuertemente criticado por Magaly.

Magaly sobre Macarius tomando mientras manejaba

El programa de 'Magaly TV: La Firme' ha revelado la reciente transmisión que hizo el streamer Macarius, el actual novio de Suheyn Cipriani. En las imágenes se pudo observar cómo el joven estuvo manejando un auto por las calles de una ciudad, mientras tomaba una botella de cerveza.

Al ver esto, la conductora Magaly Medina no dudó en criticarlo fuertemente por ignorar las reglas de tránsito y aparecer de aquella manera irresponsable en una transmisión en vivo. Así mismo, señaló que además de tomar alcohol, no estaría usando cinturón de seguridad.

"Manejando y transmitiendo a la vez por las calles, miren cómo maneja tomando cerveza. No se acuerda que le puede pasar algo similar a lo de Laura Spoya. No le interesa ir contra las reglas de tránsito, lo que se puede y no se puede hacer. Nadie le ha dicho que eso está prohibido, no tiene cinturón de seguridad tampoco. Está con unas faltas tremendas que le podrían poner su multaza, que irresponsable", expresó.

Pide a Suheyn Cipriani que reaccione

Así mismo, la conductora de televisión vuelve a aconsejar a Suheyn Cipriani, ya que no está de acuerdo que haya retomado su relación sentimental con el streamer. Según Magaly, la modelo estaría ciega de amor por el joven arequipeño que hasta el momento, no ve las cosas erróneas que hace y muestra a través de sus transmisiones en vivo.

"¿No te das cuenta Suheyn? dice 'por qué le tiran tanto hate' porque hace esas cosas. La única que no se da cuenta el tipo de persona que es Macarius, que ella lo hizo conocido", declaró la periodista pidiendo nuevamente que la exreina de belleza reaccione en esta nueva relación amorosa.

De esta manera, Magaly Medina deja en claro su fastidio contra el streamer Macarius por ignorar las reglas de tránsito y manejar bebiendo alcohol, mientras no usaba cinturón de seguridad y realizaba una transmisión en vivo. Sin duda, la conductora de televisión arremete así contra el novio de Suheyn Cipriani y pide a la modelo que reflexione sobre su relación.