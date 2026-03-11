Luana Barrón y Miranda Salaverry fueron criticadas por video de falso secuestro: "No viven la realidad del Perú"

Las influencers peruanas Luana Barrón y Miranda Salaverry quedaron en el centro de la polémica tras publicar un video en el que simulan ser víctimas de un secuestro. El contenido, presentado como una escena ficticia, generó críticas de usuarios que lo consideraron inapropiado por el contexto de inseguridad y por difundirse cerca del Día Internacional de la Mujer.

Video genera indignación en redes sociales

El clip difundido por las influencers muestra una escena grabada en lo que parece ser un estacionamiento. En las imágenes se observa a Luana Barrón cuando es interceptada por un supuesto secuestrador. El hombre la sujeta, la amarra para introducirla en la maletera de un vehículo, simulando un secuestro.

Sin embargo, El momento que más llamó la atención ocurrió cuando el auto fue abierto nuevamente y en la maletera apareció Miranda Salaverry también atada, lo que evidenciaba que ambas participaban en una escena planificada. Aunque el video se presentó como ficción, varios usuarios reaccionaron con molestia.

Entre los comentarios que se multiplicaron en redes sociales destacaron mensajes de crítica y desconcierto. Algunos usuarios escribieron: "Video sin sentido", "Se ve que no ven noticias en Perú", "No entiendo por qué hicieron el video" y "¿Quiénes son?, no entendí el contexto del video".

Las críticas se intensificaron debido a que el contenido se difundió en un contexto cercano al 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Varios internautas consideraron que el tema elegido para el video resultaba insensible frente a la realidad de violencia que afecta a muchas mujeres.

Ante la reacción negativa, ambas influencers optaron por pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales. En sus mensajes, aseguraron que la intención del video no era burlarse de una problemática real ni generar incomodidad entre los usuarios.

"Jamás haría un video para burlarme o afectar a alguien y si realmente pasó le pido mil disculpas del fondo de mi corazón. No era nuestra intención", expresó Luana Barrón. Por su parte, Miranda Salaverry también pidió disculpas: "Nadie mas que yo en el Perú entiende que este es una realidad así que desde el fondo de mi corazón pido disculpas si este video los hace sentir mal de una manera", manifestó.

Magaly Medina critica duramente el contenido

La polémica también llegó a la televisión. Durante la emisión del programa Magaly TV La Firme del martes 10 de marzo, la conductora Magaly Medina reaccionó al video y criticó duramente la decisión de las influencers de recrear una escena de secuestro.

Medina cuestionó que ambas creadoras de contenido hayan realizado una producción de ese tipo sin considerar la realidad que vive el país en materia de seguridad. Además, calificó de forma irónica la creatividad del video y señaló que el contenido resultaba ofensivo para muchas personas.

"Por eso es cuando la llamo calabazonas no se me ofendan por que es lo más sutil que se me ocurre para calificarlas. Como viven en un mundo fuera del Perú que no saben cuál es nuestra realidad. Ellas se creyeron imaginativas creadoras de contenido e hicieron una producción para una serie de videos de los que solo publicaron uno de lo más insultante contra miles de peruanos que vivimos la inseguridad", expresó durante su programa.

El video de Luana Barrón y Miranda Salaverry abrió un debate sobre los límites del contenido en redes y la responsabilidad de los influencers al tratar temas sensibles. Aunque ambas ofrecieron disculpas públicas, la polémica evidenció el rechazo que generan estas representaciones cuando se vinculan con problemas reales como la inseguridad.