¡Qué tal celebración! Luana Barrón fue captada pasada de copas tras su fiesta en el Gran Hotel Bolívar

Luana Barrón volvió a dar que hablar tras organizar una fastuosa fiesta de cumpleaños en el icónico Gran Hotel Bolívar, ambientada con la temática de la película 'El Gran Gatsby'. La celebración, realizada el sábado 30 de agosto, también generó comentarios debido a unas imágenes que la muestran un poco pasada de copas al final de la noche.

El programa 'Amor y Fuego' difundió imágenes exclusivas de la fiesta de Barrón, a la que asistieron reconocidas figuras del espectáculo local. Entre los presentes se encontraban Flavia Laos, Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Mario Irivarren, Onelia Molina, Diego Rodríguez y Austin Palao, quienes compartieron y disfrutaron de la velada que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

El evento llamó la atención no solo por la decoración y el ambiente inspirado en los años 20, sino también por la actitud de la propia Luana a la salida del Gran Hotel Bolívar. Según se pudo ver, la influencer salió tomada del brazo de Austin Palao, acompañada de su madre, pero con evidentes signos de haber bebido de más. Incluso, se tropezó en el intento de darle un beso a una de sus amigas.

Las cámaras también registraron a Luana conversando muy de cerca con el modelo Diego Rodríguez, en lo que varios interpretaron como una actitud coqueta. Lejos de terminar ahí la celebración, Barrón se dirigió junto a su grupo de amigos a una discoteca de Barranco, donde continuaron la fiesta hasta las seis de la mañana

Flavia Laos también en el ojo de las cámaras

No solo Luana dio de qué hablar durante la noche. En el mismo informe de 'Amor y Fuego' se difundieron imágenes de Flavia Laos, quien también habría salido con unas copas de más del Gran Hotel Bolívar. La actriz y cantante fue vista sostenida del brazo de una amiga mientras subía a un taxi para dirigirse a la siguiente parada de la noche.

Posteriormente, Laos continuó la celebración en Barranco, donde se le vio junto al tiktoker Josi Martínez. Según el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, la artista permaneció en el lugar hasta las seis de la mañana.

En conclusión, la fiesta de cumpleaños de Luana Barrón resaltó por su temática de El Gran Gatsby, la asistencia de reconocidos personajes y las escenas registradas por testigos. La influencer y su amiga Flavia Laos disfrutaron al máximo, lo que generó comentarios en redes y reafirmó el estilo glamuroso que rodea a estas figuras de la farándula peruana.