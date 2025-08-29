¡Al estilo 'Pato' Parodi! Alfredo Benavides fue captado con una joven de madrugada en disco de Barranco

La farándula no descansa y esta vez el protagonista es Alfredo Benavides. El cómico fue captado disfrutando de la madrugada en una discoteca de Barranco acompañado de una jovencita. Magaly comentó que la salida del cómico fue al mismo estilo del reciente ampay de Patricio Parodi.

Alfredo Benavides fue ampayado con jovencita en disco de Barranco

La farándula peruana vuelve a encenderse con un nuevo ampay. Alfredo Benavides fue grabado por las cámaras de "Magaly TV La Firme" en una discoteca de Barranco, en plena madrugada del sábado. El cómico apareció acompañado de una jovencita, y las imágenes rápidamente generaron comparaciones con el reciente caso de Patricio Parodi.

Captado en pleno baile. Magaly Medina presentó el informe donde se ve a Alfredo disfrutando de la noche. Al cómico se le ve bailando, tomando y mostrándose cariñoso con la muchacha que lo acompañaba.

"Ahí lo vemos al estilo Pato Parodi. Esta es una chibolita también, mira que lo abraza. En principio pensé, no, él no tiene hijas tan pequeñas, pero después nos dimos cuenta por la forma como él le agarraba la mano que era una chibolita. No sé si su enamoradita, su saliente, pero con la que estaba bailando tomaban y la pasaban bien. Él más bien parecía el sugar, el sugar daddy", comentó la 'Urraca'.

Las imágenes mostraban a Benavides sonriendo y pasándola de lo lindo, como si nada le importara. Según Magaly, no es la primera vez que el humorista visita discotecas limeñas, pero esta salida nocturna llamó la atención por lo evidente de su cercanía con la joven.

"Esto queríamos sacarlo desde la semana pasada, pero los acontecimientos en los últimos días nos han tenido distraídos en otras cosas, al punto que Alfredito Benavides ha venido pasando piola. De verdad siempre sabemos que él anda en las discos, que le gusta mucho tener un box con sus amigos, amigas, pero esta vez sí lo vimos en Barranco la madrugada del sábado", dijo.

Magaly compara a Alfredo con Patricio Parodi

El caso de Benavides no pasó desapercibido porque ocurrió justo después del ampay de Patricio Parodi, quien fue captado besando a una modelo de 19 años en una discoteca.

Magaly no dejó pasar la ocasión y lanzó un dardo irónico: "Nunca lo habíamos visto, hace años que no ampayábamos a Alfredo en esos avatares nocturnos, muy feliz de la vida, bebiendo con la chibolita. Habrá forma de verle la cara de más cerca a la chica, ¿no? Pero sí, lo que vemos es que parece que va al colegio junto con la de Pato Parodi. Es de la misma prom".

Con ese comentario, la conductora avivó la polémica. Magaly Medina dejó en claro que, para ella, Alfredo estaría siguiendo la misma línea de romances con jóvenes bastante menores similar al chico reality.

En el video mostrado por el programa se aprecia a Benavides bailando y compartiendo copas con la joven, mientras el resto del grupo parecía pasar desapercibido. La 'Urraca' incluso bromeó diciendo que Alfredo parecía haber asumido el papel de "sugar daddy", recordando que este tipo de relación suele asociarse a hombres mayores que disfrutan salir con jovencitas.

En conclusión, Alfredo Benavides fue captado en una salida con una joven en una discoteca que no pasó desapercibida, sobre todo por las comparaciones con el caso de Patricio Parodi. Aunque el cómico aún no se pronuncia al respecto, las imágenes difundidas por Magaly Medina ya lo han puesto en el centro de la conversación farandulera.