Carlos Miguel revela cómo fue el ataque armado contra su orquesta: "Casi lo mismo como Agua Marina"

En la noche del jueves 1 de enero, Carlos Miguel y su orquesta sufrieron de un ataque armando mientras realizaban un concierto en Carabayllo ocasionando que dos de sus integrantes terminen heridos. Ahora, el artista contó como sucedieron los hechos y que son extorsionados desde hace tres años.

Carlos Miguel cuenta cómo fue el ataque

Durante una entrevista con el medio 'Exitosa Noticias', Carlos Miguel decidió romper su silencio y responder a las preguntas de los reporteros tras sufrir un violento ataque armado durante una de sus presentaciones.

Es así como reveló que los atacaron por las espaldas, detrás del escenario, una forma muy parecida a como Agua Marina fue atacada en el 2024. El intérprete reveló que sí contaban con seguridad, pero de igual manera fueron atacados.

"Todos los ataques han sido de espaldas, les ha caído por atrás. Ha estado todo cerrado, puse mi bus a un costado para que nos cubra, pero siempre hay un momento que uno está distraído y quizá ahí ha sido cuando han aprovechado para disparar. Estaban afuera, han venido por atrás, casi lo mismo que pasó con Agua Marina. Yo tengo mi seguridad, entre 4 y 5 personas, el evento también tenía su seguridad", dijo.

Ya recibía amenazas

El artista reveló que empezó con su propia orquesta hace cuatro años y desde hace tres, ya era extorsionado. Así mismo, señaló que nunca denunció ante la PNP, pero sí en las marchas contando lo que pasaba.

Actualmente, se encuentra preocupado por sus compañeros de trabajo porque trató de solucionar internamente sobre las amenazas porque había ocasiones donde no podía pagar cifras muy altas, pero nunca pensó que los atacarían de aquel forma porque siempre estaban con seguridad.

"Yo ya recibía amenazas, hace unos tres años, desde que empecé con la orquesta. No denuncié, solo lo comenté en algunas entrevistas, estuve en las marchas. No quiero hablar mucho de eso, es muy delicado, me da miedo tanto por mí, por mi familia y por mis compañeros de trabajo. Siempre piden montos exorbitantes, por eso a veces uno trata de solucionar internamente, pero no imaginé lo que ha pasado ahora, es triste", aclaró.

