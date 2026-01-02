Carlos Miguel suspenderá shows tras ataque contra su orquesta: "Es una pesadilla para mí"

Carlos Miguel Morales, líder de Carlos Miguel y Orquesta, anunció que suspenderá todas sus presentaciones luego del ataque armado que sufrió su agrupación durante un concierto en Carabayllo. La decisión fue tomada tras la gravedad del hecho, que dejó a dos de sus músicos heridos y hospitalizados.

Carlos Miguel anuncia que suspenderá presentaciones tras ataque

Carlos Miguel Morales, líder de Carlos Miguel y Orquesta, reveló que suspenderá sus shows luego de que su orquesta sufriera un ataque armado durante concierto en Carabayllo. Durante declaraciones a Exitosa, el artista recordó cómo se desarrollaban los primeros minutos de su presentación.

"Estábamos pasando una bonita noche, empezando el año nuevo como tenía que ser, pero pasó esta desgracia empezando el año. En verdad que todo esto es una pesadilla para mí", dijo con la voz quebrada.

El cantante explicó que, como siempre, él y su equipo contaban con seguridad, proporcionada por los organizadores. Sin embargo, un pequeño descuido habría sido aprovechado por los delincuentes. Según relató, los sujetos habrían estado observando el lugar hasta encontrar el momento preciso para disparar contra la orquesta, por la parte posterior del escenario.

Carlos Miguel también recordó que meses atrás recibió mensajes amenazantes relacionados con extorsiones. Luego de que la reportera le comentara que, en el lugar de los hechos, se estaría pagando un cupo para poder presentarse, el cantante negó tener conocimiento de ello y aseguró no haber recibido ningún mensaje específico sobre ese tema.

"Hace tres meses tuve amenazas... Traté de solucionarlo, pero no imaginé que iba a pasar esta desgracia", señaló, aclarando que antes del concierto del 1 de enero no recibió ninguna amenaza directa. Sobre los supuestos cupos en el lugar dijo: "Imagino que el promotor habría solucionado eso, ya que tú lo dices, que acá siempre hay ese tipo de de pagos para poder trabajar".

El cantante remarcó que su orquesta es como una familia y que, en estos momentos, la música pasa a segundo plano. Señaló también que entiende la preocupación de las familias de los heridos y que su prioridad es la salud y tranquilidad de todos. Ante este panorama, Carlos Miguel anunció una pausa en su agenda artística.

"Por el momento voy a tener que suspender mis shows porque lo primordial son mis chicos, mis músicos, que estén bien, fuera de peligro porque creo que también tienen a sus familias que están preocupadas", indicó.

Estado de salud de los músicos y críticas al estado de emergencia

Carlos Miguel confirmó que uno de los heridos es el guitarrista principal de la orquesta, quien se encuentra estable. Sin embargo, el segundo integrante presenta un cuadro más delicado tras recibir un impacto en la espalda y permanece con pronóstico reservado. El cantante aseguró que se mantiene al lado de sus músicos desde el primer momento.

"Estamos a la espera de los resultados, Dios quiera que no sea a mayores, ahorita estoy velando por la salud de ellos, estoy acá con ellos desde que pasó el accidente, los traje al hospital y estoy viendo todos los detalles", comentó.

El intérprete no ocultó su molestia por la situación de inseguridad que vive el país y cuestionó las medidas actuales. Además, hizo un llamado directo a las autoridades para que actúen con mayor firmeza frente a la criminalidad.

"No, de verdad que no. El país está de cabeza, ahorita no se puede confiar en nadie", afirmó al ser consultado sobre si el estado de emergencia está funcionando. "No respetan nada. Esperemos que el presidente tome cartas en el asunto y también la Policía. No esperar que haya más muertes", expresó.

En conclusión, el ataque contra Carlos Miguel y Orquesta ha generado conmoción en el mundo de la cumbia y vuelve a poner sobre la mesa la inseguridad que enfrentan los artistas en sus presentaciones. Mientras los músicos heridos luchan por recuperarse, el cantante ha decidido frenar sus shows y enfocarse en los integrantes de su equipo, a quienes considera como su familia.