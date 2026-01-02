¡Balacera en concierto! Integrantes de Carlos Miguel y Orquesta resultaron heridos tras ataque armado

Momentos de pánico se vivieron la noche del jueves durante un concierto de Carlos Miguel y Orquesta. Dos integrantes de la agrupación resultaron heridos luego de sufrir un ataque armado mientras ofrecían un show al aire libre en el distrito de Carabayllo.

Carlos Miguel y Orquesta sufre ataque armado en pleno concierto

Dos integrantes de Carlos Miguel y Orquesta resultaron heridos luego de que sujetos armados abrieran fuego contra la agrupación mientras ofrecía un show en Carabayllo. El concierto al aire libre ocurrió en el kilómetro 17 de la urbanización La Flor, a la altura de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo.

El violento hecho ocurrió cuando el grupo animaba una presentación ante vecinos y asistentes que habían llegado para disfrutar de la música. Según la Policía Nacional, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas llegaron por la vía principal y, sin decir nada, abrieron fuego contra los músicos que se encontraban en el escenario. Una vecina del lugar contó a Radio Exitosa que escuchó varios disparos durante el concierto.

"Tres disparos. Pero no sé a quién le hirió. No he visto yo nada. (...) Es la primera vez que sucede un acto delictivo, sobre todo en un concierto", relató la testigo, aún nerviosa por lo ocurrido.

Tras la balacera, los heridos fueron trasladados por los miembros de la agrupación en un taxi hasta el hospital Sergio Bernales, en la zona de Collique. Uno de los heridos fue identificado como Carlos Quispe Álvarez, de 58 años, quien forma parte del grupo desde hace tres años como primera guitarra.

De acuerdo con sus familiares, Quispe recibió un impacto de bala en el abdomen que, por fortuna, no comprometió otros órganos. Además, otra bala le rozó el cuello. Su estado de salud es estable y será sometido a una operación en las próximas horas. El segundo integrante herido, cuya identidad aún no ha sido confirmada, presenta un estado más delicado y permanece bajo estricta observación médica.

Orquesta denunciaba amenazas desde hace años

El dueño de la orquesta había revelado en marzo del 2025 que era víctima de amenazas constantes a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp. Esta situación incluso los obligó a cancelar varios conciertos por temor a represalias.

"Yo vengo ya de mucho tiempo atrás con este tipo de extorsiones (...) Esos mensajes llegan a los celulares, llegan tanto como a mi persona como a mis músicos", declaró Carlos Miguel en aquella oportunidad. En la misma entrevista también precisó: "Buen tiempo. Ya se podría decir hace tres años, cuatro años atrás".

Tras el atentado, peritos de criminalística llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes. No se hallaron casquillos de bala, lo que hace suponer que los atacantes habrían usado un revólver. Además, una cámara de seguridad ubicada en el lugar será clave para identificar a los responsables.

En conclusión, Carlos Miguel y Orquesta fue víctima de un ataque armado mientras realizaba un concierto al aire libre en Carabayllo, hecho que dejó a dos de sus integrantes heridos y generó momentos de pánico entre los asistentes. Ambos músicos fueron trasladados al hospital Sergio Bernales y permanecen bajo atención médica, mientras la Policía Nacional continúa con las investigaciones.