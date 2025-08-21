Renzo Spraggon pide cámara de seguridad de discoteca para probar que besó a Pamela López

Hace unos días, Renzo Spraggon afirmó que Pamela López le coqueteó y se habrían dado tres picos. A pesar de haber contado y recreado toda la situación, la pareja de Paul Michael negó tal suceso, pero ahora el argentino pide las cámaras de seguridad para comprobarlo.

Renzo Spraggon pide cámaras de la discoteca

Pamela López se presentó en el programa 'Ponte en la Cola' donde conversó sobre muchas cosas en la que está involucrada. Es así como negó totalmente que besó a Renzo Spraggon en vivo. Tras aquellas declaraciones negándolo, el argentino comentó en las redes sociales del programa de TV y pidió que se pueda conseguir las cámaras de seguridad de la discoteca.

"Que lindo sería conseguir la cámara de seguridad de ese día en la disco", expresó Renzo, pero Pamela López le responde inmediatamente: "Que no se atreva porque no es verdad y no vas a tener pruebas para desmentir. La conversación que se dio con mi mánager, eso si es real".

Aunque Spraggon pidió las cámaras de seguridad para que demuestre que dice la verdad, esto sería poco probable ya que sucedió en la discoteca de 'KittyPam'. Además, la novia de Paul Michael negó que eso vaya a suceder, pero confirma la conversación del argentino con su mánager.

Macarena Gastaldo opina

Recordemos que Macarena Gastaldo fue la primera en liberar esta información en medio de televisión y afirma que Pamela jamás aceptará haber engañado a Paul Michael.

"Es obvio y evidente que lo de Renzo no lo va a decir porque no lo conviene chicos, ¿Por qué? porque ahora tiene una relación con su carga carteras entonces no le conviene decir 'sí, lo besé a Renzo', ¿Quién en su sano juicio va a decir que sí cuando tenía novio?", expresó.

Renzo Spraggon pide cámaras de seguridad de la disco para así comprobar que besó a Pamela López. Fuente: Ponte en la Cola pic.twitter.com/6vaoqEaMaJ — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 22, 2025

¿Qué dijo la Pamela López?

Por medio de sus redes, Pamela ha negado las afirmaciones de Spraggon y ahora, lo hizo en vivo en el programa de 'Ponte en la cola'. Incluso, afirma que si quiere figuretear, no sería acosta de ella.

"Es totalmente falso, es alguien que me indigna porque se sentó tan frescamente a contar tontería y media, hizo escenografía, totalmente fuera de lugar. No te conozco, me presentaron cuando yo subí al escenario y todo el tiempo estuve con Paul. Yo sé que hoy en día hay que chambear, figuretear para estar vigente, pero lastimosamente te confundiste conmigo", agregó.

En conclusión, no hay forma en que Renzo Spraggon pueda demostrar que dice la verdad sobre los 'piquitos' con Pamela López. Ya que se tendrían que buscar en las cámaras de seguridad de la discoteca de la 'KittyPam' y no lo daría.