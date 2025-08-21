Macarena Gastaldo a Pamela López tras confirmar beso con Piero Arenas: "La gente les saca la careta"

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, sorprendió al público al admitir públicamente que se besó con Piero Arenas, un rumor que circulaba desde hace semanas en el ámbito del espectáculo. La influencer aclaró que el hecho ocurrió cuando ya se encontraba separada del futbolista, aunque esta confesión reabrió la polémica que inicialmente había sido revelada por la argentina Macarena Gastaldo.

Macarena Gastaldo reacciona a la confesión de López

En declaraciones recientes para el programa "Ponte en la Cola", Gastaldo se refirió a las palabras de López y no dudó en criticar su comportamiento. La argentina, quien difundió el rumor en primera instancia, ironizó sobre las veces que Pamela negó lo sucedido, señalando que finalmente dijo la verdad.

"No le quedó bien golpearse el pecho, decir: 'soy digna', cuando todo el mundo sabe y, para su mala suerte, yo lo conté. Entonces la felicito por decir la verdad y que no se la agarre conmigo; conmigo no se meta que le voy a responder mil veces peor. Piero les mintió en la cara y la otra también como se cansó de decir que era mentira, pero la gente les sacó la careta", explicó Gastaldo.

Además, la argentina comentó la postura de López respecto a su supuesto beso con Renzo Spraggon. Según Gastaldo, la trujillana no tendría interés en admitir ese acercamiento debido a su actual relación con Paul Michael, dejando entrever que admitirlo afectaría su imagen.

"Es obvio que no lo va decir porque no le conviene, porque tiene una relación con su 'carga carteras'. ¿Quién en su sano juicio diría que se besó cuando tiene pareja?", sentenció Gastaldo.

Abogada de Cueva responde a Pamela López

En diálogo con el programa "Todo se Filtra", Medaly Barrientos, representante legal de Christian Cueva, comentó las recientes declaraciones de Pamela López, quien puso en duda la veracidad de la firma en la carta notarial, argumentando que su esposo se encontraba fuera del país. La abogada aclaró que viajó para gestionar el patrocinio del cliente y que la trujillana debió revisar también su récord migratorio.

"Me sorprende un poco, pero entiendo que la señora no es abogada. Para que el estudio tome el patrocinio de un cliente, tiene que haber una conversación y un contrato de por medio, y es por eso que viajé a Guayaquil el 28 de junio. Así como se ha tomado el tiempo de buscar el récord migratorio del señor Christian Cueva, también debió haber buscado el mío", explicó Barrientos.

Respecto a la negativa de Pamela López de rectificarse, la abogada enfatizó que tomarán las medidas legales correspondientes para evitar este tipo de situaciones.

"Nosotros no hemos recibido ninguna carta, solo la que ha salido en el programa de hoy donde se le ha pedido la rectificación. Obviamente no se dio y como defensa vamos a proceder con las acciones. La idea era evitar este tipo de situaciones y lo que queda es continuar con la defensa legal e interponer la querella correspondiente", indicó.

En conclusión, la controversia entre Pamela López y los involucrados continúa generando repercusiones en la farándula, mientras abogados y testigos mantienen posiciones encontradas que alimentan el debate público. Por su parte, las reacciones de figuras como Macarena Gastaldo mantienen viva la atención mediática