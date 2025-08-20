Pamela López confirma que su mánager sí conversó con Renzo Spraggon: "Es verdad"

Hace unas semanas, Renzo Spraggon cuenta que se habría dado tres 'picos' con Pamela López durante una fiesta. En esta ocasión, la novia de Paul Michael salió a aclarar lo que dijo el argentino y lo cuenta todo.

Pamela López niega beso, pero confirma chat con mánager

En el programa 'Ponte en la cola', Pamela López estuvo como invitada especial para responder a todas las acusaciones que ha venido recibiendo de varias personas, entre ellas de Renzo Spraggon. Es así como es consultada si hubo 'chape' o no con el argentino.

"Siempre voy a decir la verdad, es totalmente falso lo que el señor está diciendo", expresó Pamela López, y Micheille Soifer pregunta: "¿O sea se inventó toda la escena que me han hecho hacer a mí? (Totalmente)".

Luego, le preguntaron por la conversación donde el chico reality reveló que conversó con su mánager y estaban quedando para que se ambos puedan encontrarse de manera clandestina.

"¿Y que tu amiga, tu asistente, tu yunta había quedado con él porque tú le dijiste que quede con ella para encontrarse ¿Verdad o mentira?", le preguntó Ricardo Rondón, y López dice: "Es verdad la conversación, es falso que yo le haya pedido que quede con ella".

¿Qué contó Renzo Spraggon?

Renzo Spraggon explicó cómo conoció a Pamela López en una entrevista con Magaly. Según relató, ambos coincidieron en un evento social una semana antes de su encuentro en una discoteca, donde fueron presentados por la propia manager de López.

"Yo casi toda la noche estuve con Evelyn Vela, y una de las amigas de Pamela viene y nos presenta. Como a los 30 minutos me dice que vaya al box. No hubo chape como dice Macarena, una cosa es chape y otra cosa es pico. En la primera situación, cuando nos presentan, hubo medio beso. Luego en el baño otra vez me saludó con pico", contó.

El argentino no dudó en señalar que fue la propia Pamela López quien dio el primer paso. De acuerdo con su testimonio, mientras Paul Michael se encontraba en el baño, la influencer se acercó a él con un claro interés romántico.

"Ella me agarra de la mano y me dice: 'Ven, tú me gustas, me gustas mucho'. Yo todo frío le digo: 'Entonces cuadremos algo para vernos', y ella me responde: 'Mi manager sabe todo de mí'", detalló.

De esta manera, Pamela López ha decidido salir finalmente a negar que se haya besado con Renzo Spraggon, como lo contó. Aunque, si afirmó que la conversación del argentino con su mánager es real, pero que ella nunca le pidió que conversaran.