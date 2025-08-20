¡No lo pudo ocultar! Pamela López admite besos con Piero Arenas: "Estaba separada"

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, sorprendió al confirmar un rumor que llevaba semanas circulando en la farándula. Durante una entrevista en el programa 'Ponte en la cola', la trujillana aceptó que tuvo un breve acercamiento con el chico reality Piero Arenas, en un momento en el que se encontraba separada del deportista.

Pamela López confirma beso con Piero Arenas

La empresaria reveló que, en medio de una salida social, compartió un par de besos con Arenas, amigo cercano de Patricio Parodi. De esta manera, López terminó con las especulaciones y confirmó lo que hasta hace poco era considerado un simple rumor.

"Es verdad... el tema de Piero. No fue un chape, yo ya estaba separada. Y sí, efectivamente bailamos y nos dimos un par de besitos", expresó durante su participación en el magazine Ponte en la cola.

Aunque Piero Arenas había negado en varias oportunidades cualquier vínculo con Pamela, ella fue tajante al reconocer que sí ocurrió, aunque lo calificó como un hecho breve y sin trascendencia. Además, aseguró que no existió ningún engaño, ya que en ese momento su matrimonio con Cueva atravesaba una crisis y ambos habían decidido tomar caminos distintos.

"No es que el padre de mis hijos se enteró o se lo contaron. Fui yo quien se lo contó a Cueva porque ambos estábamos haciendo nuestras vidas. Yo también me había enterado de cosas", explicó la empresaria, dejando en claro que la transparencia fue clave en ese episodio de su vida.

Un nuevo comienzo y el adiós al tatuaje de Cueva

Hoy, Pamela López vive un presente distinto. Al lado del joven cantante Paul Michael, la empresaria ha decidido dejar atrás definitivamente los recuerdos de su relación con Christian Cueva. Una de las decisiones más comentadas en esta etapa ha sido la de eliminar el tatuaje que lleva en la espalda, en el cual aparecen sus hijos junto con el nombre del futbolista.

El programa 'Amor y Fuego' mostró imágenes del proceso, luego de que una clínica promocionara el tratamiento como parte de un canje con Pamela. La doctora encargada explicó que la eliminación del tatuaje no será inmediata, ya que requiere varias sesiones.

"Lo más importante es que vamos a quitar esta marca en su piel que ya no lo quiere en su cuerpo. Es compleja, larga, son varias sesiones, vemos cómo vamos eliminando", señaló la especialista, añadiendo que Pamela necesitará al menos seis procedimientos más para borrar por completo la imagen.

Las revelaciones de Pamela López marcan un capítulo decisivo en su historia personal. La empresaria no solo aclaró el vínculo con Piero Arenas, sino que también mostró que está lista para cerrar etapas dolorosas de su vida.