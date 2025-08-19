Pamela López critica a Cueva tras depósito de S/12 mil por pensión: "No tiene idea de lo que gastan sus hijos"

La historia entre Pamela López y Christian Cueva sigue dando de qué hablar. Esta vez, la aún esposa del futbolista decidió pronunciarse tras recibir un depósito de 12 mil soles por concepto de pensión para sus hijos.

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito

Pamela López volvió a encender la polémica con Christian Cueva. Esta vez, la aún esposa del futbolista contó que él depositó 12 mil soles por pensión, pero dejó claro que ese dinero no alcanza para cubrir todos los gastos de sus hijos.

La emprendedora envió pruebas al programa "América Hoy" y mostró que mantener sola a sus pequeños durante un año le ha costado muchísimo.

"Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan. Esos 12 mil cubría todo, absolutamente todo para mis hijos. Es el primer abono que recibo, un año manteniendo a mis hijos sola", señaló indignada.

Un año de sacrificios. Pamela confesó que tuvo que pasar por momentos muy complicados para sostener el hogar. Dijo que se endeudó y que, de no ser por el apoyo de su familia, no hubiera podido salir adelante.

"Me endeudé con personas, hice maravillas, mi familia me apoyó, pero mis hijos siguen disfrutando todo lo mejor que puedo darles", agregó con firmeza.

El gasto del Día del Niño. Para sustentar lo que decía, Pamela envió un voucher y varias fotos mostrando lo que gastó en el Día del Niño. En total, desembolsó más de 800 soles solo en un día, entre juguetes, ropa, comida y juegos para sus pequeños.

"Esto me acabo de gastar en sus juguetes, además de sacarlos de comer, a los juegos y comprarles ropa", contó.

Críticas directas a Cueva

Su molestia no solo fue por el monto, sino porque, según ella, Cueva no conoce realmente las necesidades de sus hijos. La empresaria dejó en claro que no se quedará callada si considera que la pensión no es justa.

No es la primera vez que Pamela y Cueva protagonizan escándalos mediáticos. Desde supuestas infidelidades hasta peleas públicas, la pareja ha estado en el ojo de la tormenta.

Ahora, con este reclamo, la situación se pone más complicada, pues Pamela demuestra que está dispuesta a exponer todo lo necesario para que sus hijos no salgan perjudicados.

El pleito no parece tener fin. Tras un año de reclamos, Pamela señala que consiguió 12 mil soles para la pensión de sus tres hijos. Aun así, la empresaria insiste en que el dinero no cubre todo lo que sus pequeños necesitan y que no piensa callares. Por ahora, Christian Cueva mantiene silencio, pero el enfrentamiento ya pasó al terreno legal y promete seguir dando de qué hablar.