Kurt Villavicencio critica a Jefferson Farfán: "Te estás perdiendo los mejores momentos con tu hija"

Tras las declaraciones de Darinka Ramírez en 'El valor de la verdad' y compartir el video donde Jefferson Farfán evidencia que sí rompió los juguetes de su pequeña, Kurt Villavicencio lo criticó fuertemente. Lo que llamó más la atención es que no pasa tiempo con su hija tras aquella pelea.

Kurt critica a Jefferson Farfán

Durante su programa de 'Todo se filtra', Kurt Villavicencio no dudó en despotricar contra el empresario Jefferson Farfán tras evidenciarse un audio que Darinka Ramírez grabó. En este video se le escucha decir al exfutbolista que se iba con su verdadera familia, dejando a su hija y a la madre de ella. Esto causó la crítica del conductor contra la 'Foquita'.

"Incluso le da 18 mil soles para su emprendimiento, pero cuando suceden todos estos hechos de los juguetes rotos, la prima pide que lo devuelva, ahí ya se pinta de cuerpo entero como lo que es Jefferson Farfán. El día en que se va del departamento de Darinka con su verdadera familia como él dice. Ahí ha demostrado prácticamente lo que es", expresó.

Así mismo, agregó que el pelotero estaría perdiendo los mejores momentos de su pequeña tras esta pelea que tuvieron en el mes de abril. Desde esa fecha, no se ha visto nuevamente con la hija de Darinka.

"Es una pena, porque se está perdiendo los mejores momentos de su hija. Como siempre lo repito, los padres deben olvidarse el problema que tienen con la mamá soluciónenlo por otro lado. Ahora él no puede acercarse a Darinka, ya son más o menos dos meses que Jefferson Farfán no está viendo a su hija", señaló el conductor.

Darinka Ramírez responde más preguntas

Durante una entrevista con el programa de TV, Darinka Ramírez reveló que ya no tiene sentimientos por el padre de su hija, pero lamenta todo este triste problema familiar. Así mismo, afirma que no sabe si Jefferson Farfán quiera a su pequeña tras lo dicho en los audios y que hasta el momento, ningún abogado se ha comunicado con ella tras aparecer en 'El Valor de la Verdad'.

Además, la influencer deja en claro que sus declaraciones son ciertas y solo trata de demostrar a sus detractores que siempre dijo la verdad. Ante lo revelado, Kurt Villavicencio no dudó en criticar a Jefferson Farfán por su comportamiento y de no limar asperezas para no perderse más tiempo con la hija que tiene con Darinka Ramírez.