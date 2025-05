Pamela López afirma que Cueva no llamó a su hijo por su cumpleaños: "Mandó a una mujer con regalos"

El conflicto legal entre Christian Cueva y Pamela López por la pensión de sus hijos, así como orden de restricciones entre los aún esposos ha causado que los hijos no puedan compartir muy seguido con el futbolista. Aún así, para el cumpleaños de uno de sus pequeños, la pareja de Paul Michael reclamó al pelotero por no llamarlo.

En 'Amor y Fuego', Pamela López contó que Christian Cueva no estaría comunicándose con sus pequeños hijos desde hace mucho tiempo. Ahora, la nueva influencer reveló que para el cumpleaños de su hijo que fue hace unos días, realizaron un viaje programado a Ica.

Antes de partir, López revela que recibió una llamada del intercomunicador donde le informaron que una mujer estaba en recepción esperando para entregar el regalo para su hijo. Lo que le molestó es que estuvieron grabando a sus pequeños sin el consentimiento de ellos y que el día de su cumpleaños, el 'Aladino' no lo llamó.

"Él no ha realizado ninguna llamada a mis hijos. Él mandó a una mujer, no sé quién es. Llamaron a mi intercomunicador. Baja mi hija mayor con mi hijo, el cumpleañero. Reciben un regalo y unas bolsas de ropa. Ellos suben y asustados, me dicen: 'mamá, apenas aparecimos en recepción, una mujer ha agarrado su celular y nos ha grabado todo el tiempo'", cuenta Pamela López.