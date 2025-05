Said Palao revela que "se olvidó" de invitar a Rosángela a su boda: "Pensé que ya la había invitado"

La boda de Said Palao y Alejandra Baigorria sigue dando que hablar después de casi un mes. En la más reciente edición de Esto es Guerra, Said confrontó a Rosángela Espinoza y explicó que no la invitó a su boda con anticipación, ya que lo había olvidado por completo.

¿Qué pasó realmente con la invitación de Rosángela?

Durante una conversación que los participantes del programa reality tuvieron frente a cámaras, Rosángela aseguró que Said y Alejandra no la habían invitado con tiempo y lo hicieron una semana antes, motivo por el cual decidió no asistir.

En ese momento, Said entró en escena y explicó que no había invitado a Rosángela porque ella le había dicho que tenía un viaje pendiente para esa fecha; incluso indicó que tenía chats que comprobaban su versión. Sin embargo, a los pocos instantes cambió de versión y aceptó que Rosángela tenía razón.

El esposo de Alejandra Baigorria contó que había olvidado completamente invitar a su compañera , ya que había dado por sentado que la invitación para su boda le había llegado a todos sus compañeros del programa.

Finalmente, Rosángela dijo que no le gustó que la hubieran invitado una semana antes, ya que no le daba tiempo para elegir su vestido y no pensaba comprarlo a última hora, pues podía correr el riesgo de no hacer una buena elección. "Podía terminar como Karen Dejo o Melissa Loza", dijo con ironía.

Los votos de Alejandra y Said

Alejandra Baigorria vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al pronunciar sus votos matrimoniales frente a Said Palao. La popular 'Rubia de Gamarra' se mostró profundamente conmovida, al punto de quebrarse la voz, mientras declaraba su amor frente a cientos de invitados que no ocultaron su emoción.

Al inicio de sus votos, Alejandra confesó no saber cómo empezar, a pesar de ser una persona de palabra fácil. Recordó que su historia con Said comenzó con un beso inocente, que parecía pasajero, pero terminó siendo el inicio del "amor más bonito que ha vivido". Cada palabra suya reflejaba el profundo sentimiento que la embargaba.

La empresaria también relató la primera conversación que tuvo con Said sobre formar una familia. Entre lágrimas, recordó cómo le preguntó directamente si quería casarse, ya que no estaba dispuesta a perder su tiempo. Su emoción creció al contar que la respuesta madura de Said fue una de las razones por las que supo que él era el indicado.

"Nunca voy a olvidar el día que conversamos sobre si esto iba a ser solo un beso del momento o más, y yo, como siempre, sin filtros, te pregunté directo: ¿tú tienes la visión de casarte y formar una familia ? Porque si no, yo no iba a perder mi tiempo. Esperaba que me dijeras que no, que todavía no estabas para eso, pero tu respuesta fue tan madura que ahí supe que tú eras diferente. Me dijiste que el deseo de formar una familia se cultiva con el tiempo, que no le tenías miedo ni al matrimonio ni al compromiso", expresó.

Es así que, todo quedó aclarado entre Said y Rosángela, aunque la modelo dejó claro que no le gustó la improvisación. La boda pasó, pero el drama y los comentarios siguen dando de qué hablar en el set de Esto es Guerra.