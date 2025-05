Said Palao niega beso entre su hermano Austin y Vania Bludau: "Mentira, nunca hubo nada"

Said Palao rompió su silencio y decidió pronunciarse sobre el supuesto beso entre su hermano Austin Palao y Vania Bludau durante su boda con Alejandra Baigorria. El popular 'samurái' concedió una entrevista exclusiva al programa Esta Noche, donde negó categóricamente los rumores que vienen circulando.

Said niega beso entre Austin y Vania

Durante la conversación, Said fue enfático en aclarar que nunca existió un beso entre los protagonistas del supuesto escándalo. Según explicó, las imágenes difundidas han sido malinterpretadas debido al ángulo de la cámara y a un breve momento de cercanía entre Austin y Vania mientras bailaban y conversaban.

"Eso es mentira, nunca hubo beso. Ahora, que se hayan visto las imágenes, como siempre, se repiten un par de segundos en los que están medio cerca y el tiro de la cámara lo hace parecer, pero no", indicó.

El chico reality resaltó que no tiene inconvenientes con que se comenten cosas sobre su boda, pero expresó su molestia ante las afirmaciones falsas. Insistió en que es irresponsable asegurar que hubo un beso cuando eso no ocurrió y que se está generando una historia que no tiene fundamento.

"No hay problema con que hablen del beso; el problema es que digan que hubo un beso cuando no lo hubo", agregó.

Austin le confesó la verdad

Said también reveló que habló directamente con Austin tras la viralización del video. Su hermano le aseguró que solo estuvo conversando con Vania y que nunca hubo un gesto romántico. Además, recordó que en su boda hubieron muchas personas y que de haber ocurrido algo más, las pruebas serían evidentes.

"Yo le dije a mi hermano: 'Austin, te lo tenías bien guardadito', y me dice: 'Yo en ningún momento le he dado un beso. Sí hemos estado bailando cerca y conversando'. Había 800 cámaras; si hubiera habido un beso, de verdad, todo el mundo tendría las grabaciones del beso verdadero", sentenció.

Finalmente, el flamante esposo de Alejandra Baigorria pidió que se deje de especular sobre un momento que no existió. Agradeció el interés del público por su matrimonio, pero pidió respeto por los involucrados, especialmente por su esposa y por los asistentes a la celebración.

Con estas declaraciones, Said Palao busca zanjar definitivamente los rumores que surgieron tras su boda con Alejandra Baigorria. El excompetidor dejó en claro que confía plenamente en su hermano y que no permitirá que una versión distorsionada empañe uno de los días más importantes de su vida.