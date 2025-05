¿Indirecta a las críticas? Alejandra Baigorria deja mensaje durante luna de miel con Said: "Juntos contra todo"

Después de una boda mediática con Said Palao, Alejandra Baigorria decidió dejar atrás los escándalos y enfocarse en disfrutar su luna de miel por Europa. La empresaria compartió románticos momentos con su esposo y sorprendió a sus seguidores con un mensaje contundente tras sus recientes declaraciones en el programa de la "Chola Chabuca".

Desde el extranjero, Alejandra no dudó en pronunciarse luego de su participación en el programa "Esta Noche" con la Chola Chabuca, donde abordó temas personales como la presunta agresión que habría sufrido su madre Verónica Alcalá y la conversación filtrada con Mario Irivarren sobre Vania Bludau. A través de su Instagram, la empresaria publicó un mensaje contundente:

Alejandra Baigorria y Said Palao en Turquía.

Poco después, Alejandra compartió una publicación desde las alturas de Capadocia, donde vivió la experiencia de volar en globo aerostático. La influencer expresó su felicidad por cumplir uno de sus sueños al lado de su esposo.

Durante la conversación, Alejandra reconoció que la situación familiar ha sido muy difícil, pero prefirió no entrar en detalles. Dejó claro que se trata de un problema privado y que debe ser resuelto entre los miembros de su familia, lejos de los medios y las cámaras. Enfatizó que se encuentra tranquila y enfocada en lo positivo.

"Es un tema que no me gustaría tocar, es muy delicado, es algo que se tiene que resolver en cuatro paredes. No puedo responder, simplemente decir que estoy tranquila, contenta. Es un problema familiar que se va tener que resolver, me voy a mantener al margen porque es un tema de mi familia, tiene que resolverse en casa", expresó en diálogo con la Chola Chabuca.