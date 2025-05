Alejandra Baigorria invita a Onelia Molina a hablar tras polémica con Mario Irivarren: "Abriré las puertas de mi casa"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue uno de los eventos más comentados, pero también estuvo marcada por un incómodo episodio que involucró a Mario Irivarren, su actual pareja Onelia Molina y su expareja Vania Bludau. El incidente, que se volvió viral y generó una gran controversia, lo que llevó a Alejandra a romper su silencio y aclarar su postura al respecto.

Alejandra pone fin a la polémica tras video con Mario Irivarren

En una reciente entrevista con la 'Chola Chabuca' en el programa 'Esta Noche', Alejandra aprovechó para dar su versión sobre el conflicto. La "Gringa de Gamarra" se mostró comprensiva con la situación y expresó su deseo de que todo se resolviera de manera privada entre las partes involucradas.

"Yo no me siento en la posición para aconsejar a nadie. Él ha aceptado su error, ellos tienen que hablar en privado y siento que todo ha sido malinterpretado porque no está la conversación completa", comentó. También aseguró que solo desea lo mejor para Mario. "Yo creo que deberán tomar la decisión que es mejor para ambos y yo voy a estar feliz porque Mario es feliz. Jamás deseaba que esto pasara, somos mujeres y Mario es mi amigo y no me gusta verlo así", expresó.

Además, Alejandra, también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje directo a Onelia Molina, quien se vio afectada por la difusión del video. Expresó que sigue dispuesta a abrir las puertas de su casa para que todos puedan conversar y llegar a un entendimiento.

"Mi posición va a ser siempre la misma. Abrirle las puertas de mi casa para conversar, para conocernos los cuatro, etc. Esa siempre ha sido mi posición y no tendría por qué cambiarla", añadió Alejandra, reafirmando su deseo de que las partes involucradas puedan hablar directamente y resolver cualquier malentendido.

¿Qué dijo Alejandra sobre la agresión a su madre?

Durante la conversación, Alejandra reconoció que la situación familiar ha sido muy difícil, pero prefirió no entrar en detalles. Dejó claro que se trata de un problema privado y que debe ser resuelto entre los miembros de su familia, lejos de los medios y las cámaras. Enfatizó que se encuentra tranquila y enfocada en lo positivo.

"Es un tema que no me gustaría tocar, es muy delicado, es algo que se tiene que resolver en cuatro paredes. No puedo responder, simplemente decir que estoy tranquila, contenta. Es un problema familiar que se va tener que resolver, me voy a mantener al margen porque es un tema de mi familia, tiene que resolverse en casa", expresó en diálogo con la Chola Chabuca.

La también conocida como la 'Gringa de Gamarra' explicó que por el momento no desea declarar más sobre lo sucedido, ya que cualquier comentario podría malinterpretarse o generar más controversia. Aseguró que ha conversado tanto con su madre como con su hermana menor y que todo lo necesario ya fue dicho en el ámbito íntimo.

"Creo que no me siento con las ganas de hablar del tema, se puede prestar para muchas cosas y las cosas que le tengo que decir a Thamarita y a mi mamá, se las he dicho en su momento como debe de ser", comentó.

Alejandra Baigorria sigue demostrando madurez al enfrentar los conflictos que han surgido tras su boda. Aunque no puede evitar que su vida personal se vea expuesta, ha dejado claro que su prioridad es mantener la calma y resolver los problemas de manera privada, sin dejar que los escándalos afecten su felicidad.