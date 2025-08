Mujer acusa al padre de Austin y Said Palao de ocultar a su hija: "Tú te embarazaste"

Steve Palao, conocido por ser el padre de los chicos reality Austin y Said Palao, y por su breve paso por programas como "El Gran Chef Famosos", ha sido duramente cuestionado tras la reciente aparición de una mujer que asegura tener una hija con él. La denuncia ha generado gran controversia en redes sociales y en la televisión, donde se han mostrado pruebas que comprometerían al también suegro de Alejandra Baigorria.

La fuerte acusación contra Steve Palao

Según un adelanto del programa "Amor y Fuego", una mujer —cuya identidad aún se mantiene en reserva— reveló que tiene una hija con Steve Palao, pero que él se ha negado a conocerla desde su nacimiento. La expareja tomó la decisión de hablar públicamente tras años de silencio, impulsada por los cuestionamientos de su propia hija, quien desea saber por qué su padre no está presente.

Durante la emisión se mostraron chats entre la mujer y Steve Palao, donde él reconoce que no quería que la menor naciera. En uno de los mensajes, se lee: "Tú te embarazaste, yo te di para comprarte una pastilla". Este testimonio ha causado indignación en redes sociales, especialmente por la crudeza del contenido y la aparente frialdad del mensaje. La mujer aseguró que la niña fue reconocida legalmente a los dos meses, pero que Palao nunca ha buscado tener contacto con ella.

Asimismo, la madre mostró otro mensaje íntimo de parte de Steve, dejando en claro que sí hubo una relación sentimental. A través de lágrimas, confesó que lo que la impulsó a contar todo fue una pregunta de su hija: "Mamá, ¿por qué mi papá no está conmigo?". La revelación ha provocado fuertes críticas hacia el padre de familia, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente.

Steve habla de Austin Palao

El programa 'América Hoy' se comunicó con el padre de Austin Palao, quien también fue participante de 'El Gran Chef Famosos'. Ante ello, él brindó declaraciones sobre la nueva relación que tiene su hijo. Incluso, reveló si ya conoce a la nueva novia o no.

"Sí, si he visto sus fotos, linda chica se ve, pero no he tenido la oportunidad de conversar con ella", respondió el patriarca de la familia Palao. "Bueno... (tal vez) más adelante si van bien Austin la presentará", agregó el padre de Austin Palao.

Por otro lado, pese a que la pareja se encontraba en Perú, Fran Maira no conoció a los padres de Austin. "Estuve de viaje y Austin no está acá, por eso no tengo la oportunidad de hablar mucho con él", reveló el exconcursante de 'El Gran Chef Famosos'.

Es así que, la denuncia ha remecido el mundo del espectáculo, dejando en entredicho la imagen pública de Steve Palao. Mientras crece la presión mediática, se espera que él rompa su silencio y aclare su versión de los hechos frente a esta delicada situación familiar.