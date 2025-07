Alejandra Baigorria aparece 'peleando' con Said durante viaje y responde criticas: "¿Te das cuenta de tu mentalidad?"

Alejandra Baigorria y Said Palao aprovecharon el feriado por Fiestas Patrias para disfrutar de unas vacaciones en Panamá junto a la hija del chico reality. Ambos se tomaron un descanso de sus actividades para pasar tiempo en familia. Sin embargo, más allá del merecido viaje, lo que llamó la atención fue un video que compartieron en redes.

Alejandra Baigorria aparece 'peleando' con Said Palao

A través de sus redes sociales, ambos compartieron momentos de su travesía, pero un video en particular captó la atención de sus seguidores. Lejos del romance, la pareja se dejó ver "peleando" en la playa, en medio de una divertida dinámica que generó diversas reacciones.

"¡Ella siempre quiere pelea! Jajaja love u, Said Palao", escribió Alejandra en Instagram junto al clip donde simulan una escena de boxeo.

En la grabación, ambos participan en una popular tendencia de TikTok: Said actúa como si recibiera una cachetada de su esposa y sale disparado de la toma. Aunque el video tenía un tono de broma, uno de los comentarios no pasó desapercibido para la empresaria.

Una usuaria le escribió: "Lo más recomendable que haría es tener un hijo, pues no parece durar". Alejandra no dudó en contestar con firmeza: "¿Me estás diciendo que no voy a durar con mi esposo y por eso debo tener un hijo? ¿Te das cuenta de tu mentalidad? Los hijos se traen con amor y Dios quiere en una familia que dure para siempre. Para eso estamos trabajando, reina. Dios quiera, pero los hijos no se hacen así por hacer".

Said Palao enciende los rumores de embarazo de Ale Baigorria

Días antes la pareja ya había dado que hablar, luego de que Said grabara a su pareja en un momento casual y le hiciera una curiosa pregunta sobre un posible embarazo. Todo ocurrió mientras ambos estaban sentados en la mesa de su casa. Said aprovechó el momento para grabar a Alejandra y lanzarle una pregunta que desató los comentarios de sus fans.

"Amor, la gente me está preguntando si estás embarazada", soltó Said sin filtro. Ante esto, Alejandra respondió de inmediato, dejando en claro su posición con una frase bastante tajante. "¿Por qué? No estoy embarazada. Tengo hambre, eso sí, pero embarazada no", dijo entre risas, dejando en claro que solo tenía antojos, pero nada más.

Said insistió con una frase inesperada. Pero como al chico reality le encanta jugar con el misterio, no se quedó callado y lanzó una frase que terminó por avivar los rumores.

"A ver, muestra tu pancita", le pidió, generando aún más dudas en sus seguidores. La empresaria no se quedó callada y con ese toque sarcástico que la caracteriza le respondió sin rodeos: "¿Qué pancita, amor? No llames, no llames", rechazando de inmediato la idea de mostrar su barriga en cámara.

25.07.25 | Said Palao aviva rumores de embarazo de Alejandra Baigorria con singular pregunta, pero empresaria lo niega. Fuente: Instagram de Said Palao pic.twitter.com/Gy0M4ymVyv — @ghelanma (@ghelanma) July 26, 2025

Alejandra Baigorria y Said Palao han demostrado nuevamente que manejan su relación con humor y complicidad, pese a las críticas externas. Ambos continúan disfrutando su etapa como pareja sin ceder a presiones sociales sobre la maternidad.