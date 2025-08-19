¿Distanciados? Álvaro Paz de la Barra se divierte en discoteca mientras Sofía Franco está en Panamá

Álvaro Paz de la Barra vuelve a ser foco de noticia, debido a que las cámaras de 'Magaly TV, la firme' lo captaron divirtiéndose en una conocida discoteca de Miraflores junto a un grupo de jovencitas, mientras que su esposa y madre de su hijo, Sofía Franco, se encuentra en Panamá desde hace algunos días.

¿Álvaro y Sofía están distanciados?

El reportaje de 'Magaly TV, la firme' indica que Álvaro llegó a la discoteca únicamente acompañado de su seguridad y, aunque en un inicio estaba en un rincón, no pasó mucho tiempo para que empezara a bailar y se juntara con un grupo de chicas que estaban a su alrededor.

Además, el reportero narró que, al parecer, Álvaro habría estado "entre pisco y Nazca", en referencia a que posiblemente estaba mareado. Minutos después fue captado bailando con una joven y luego se unió a un grupo para corear la canción "Que se saque todo" del Nene Malo.

También sorprendió que Álvaro se cruzara con Johny Silva, exnovio de Vanessa López, y se tomaran una foto juntos. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que actualmente su esposa, Sofía Franco, se encuentra en Panamá, ya que viajó a dicho país el 14 de agosto.

Magaly no pudo evitar referirse al tema: "Nos mandaron este video y parece que se tropezó con sus pies, algo pasó, qué tal caída. Parece que se habría pasado de copitas, se cayó (...) esos candidatos a la presidencia que tenemos", dijo de forma irónica.

La tormentosa relación de Álvaro y Sofía

Desde su primer encuentro en 2011, Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco parecían vivir un romance idílico. Sin embargo, en 2014 la relación se vio sacudida por un ampay de Álvaro con Pamela Verde, lo que desató una fuerte crisis marcada por denuncias de agresión física y psicológica, abandono de hogar, sustracción de un menor y robo de dinero y objetos por parte de Sofía, quien denunció estos hechos públicamente.

A pesar de los escándalos, en 2018 se casaron por lo civil, pero las tensiones no cedieron. En 2020, Sofía protagonizó un triple choque bajo los efectos del alcohol y Álvaro declaró que ya estaban separados, aunque pocas semanas después reaparecieron juntos. En marzo de 2021 ambos terminaron en comisaría tras una denuncia mutua por violencia familiar y física, acusaciones que incluyeron agresiones y el uso de un objeto contundente.

Hoy, tras episodios de reconciliación y nuevos distanciamientos, su historia vuelve al centro del debate mediático: Álvaro fue captado en una discoteca sin Sofía, quien se encuentra en Panamá, lo que reaviva las especulaciones sobre su relación y deja en evidencia que, lejos de resolverse, los conflictos siguen dominando esta pareja y vuelven a la portada de la noticia principal.