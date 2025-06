Magaly Medina sobre la oficialización de la candidatura a la alcaldía de Sofía Franco: "No ha hecho nada que haya destacado"

Sofía Franco ha sorprendido al anunciar su participación en la política como precandidata a la alcaldía de Lima. La exconductora de televisión fue presentada oficialmente por la alianza 'Progresemos con Fe', una coalición conformada por los partidos Progresemos y Fe en el Perú, de cara a las elecciones municipales del 2026. El anuncio no pasó desapercibido, ya que generó una fuerte reacciones por figuras como Magaly Medina,

Durante la última emisión de 'Magaly TV: La Firme', la conductora lanzó duras críticas contra Sofía Franco y su esposo Álvaro Paz de la Barra, quienes fueron vistos participando juntos en un mitin político. Magaly cuestionó la legitimidad de su incursión en la política y puso en duda su preparación para asumir una responsabilidad de tal magnitud.

"¿Por qué no se van a su casa y hacen otra cosa? Él no es abogado, ¿por qué no pone su estudio?", expresó indignada. Además, sobre Franco comentó: "Ella, porque es una extelevisiva, no ha hecho nada destacable después de su paso por la TV. El camino más fácil para gente sin oficio ni beneficio es saquear las arcas del Estado candidateando".