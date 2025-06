Magaly Medina tras revelaciones de Flavia Laos sobre Pablo Heredia: "Creo que ya empezaron los problemas"

'El Valor de la Verdad' tendrá como invitado a Pablo Heredia, quien hablará sobre sus vínculos con Ale Fuller y Flavia Laos. Precisamente esta última no tardó en salir a dar su versión de los hechos, lo que desencadenó una respuesta inmediata del conductor del programa, Beto Ortiz. El intercambio de declaraciones captó la atención de Magaly Medina, quien no dudó opinar al respecto.

Durante la más reciente emisión de 'Magaly TV: La Firme', la conductora abordó el cruce de versiones entre Flavia Laos y Beto Ortiz. Flavia había declarado que tenía solo 18 años cuando salió con Pablo Heredia, pero fue desmentida por el propio Beto, quien aclaró que en realidad tenía 21.

Además, la 'Urraca' lanzó duras críticas hacia Heredia, señalando que el argentino siempre ha preferido salir con mujeres mucho menores. Pero lo que más llamó la atención fue su cuestionamiento sobre la caballerosidad del actor:

"A este manganzón siempre lo hemos visto acompañado de puras chibolas... No sabemos qué va a contar Pablo Heredia, porque por 25 mil soles muchos van y desnudan todas sus intimidades. Eso les vale su caballerosidad a muchos hombres y mujeres también... Hay que entender que Pablo está en nada, hace tiempo no hay novelas con él", disparó la conductora.

Por su parte, Flavia Laos decidió sincerarse con sus seguidores y confesó que su relación con Pablo Heredia terminó porque había empezado a sentir algo por Patricio Parodi. En una transmisión en vivo junto a su hermana, simuló el formato de 'El Valor de la Verdad' y no se guardó nada:

"Sinceramente, la verdad es que si bien Pablo me trataba súper bien en ese momento y era una persona que me hacía reír y chévere, yo no me enamoré y sí es verdad que la relación terminó por Patricio", declaró.